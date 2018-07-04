Ebru Polat Kim Kardashian'ı taklit etti!

Şarkıcı Ebru Polat, Bodrum’da tatiline tamgaz devam ediyor. Ebru Polat, dün plajda kalçalarıyla ünlü, Amerikalı Kim Kardashian gibi poz verdi. Fotoğrafı 867 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında paylaştı.



Altına da “Kenarından köşesinden acıcık da olsa, olmuş mu?” yazdı. Fotoğrafı, 76 bin kişi beğendi. Ebru Polat hesabını yorumlara kapattı.

