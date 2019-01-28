  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGebze'deki yeni yaşamınız Emlak Konut Güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ebru Polat kaç yaşında aslen nereli hiç evlendi mi eşi var mı?

Ebru Polat kaç yaşında aslen nereli hiç evlendi mi eşi var mı?

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan şarkıcı Ebru Polat, her dönem konuşmaları ile magazin basınında gündem oluyor. Eski manken yeni şarkıcı Ebru Polat 36 yaşında aslen İzmirli. Peki özel hayatı ile konuşulan Ebru Polat evlendi mi, sevgilisi var mı?

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 28-01-2019 10:06 - Güncelleme: 28-01-2019 10:06

Ebru Polat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Eski manken yeni şarkıcı olan Ebru Polat, aslen İzmirli ve 36 yaşında. Yeni albümü ile konuşulan Ebru Polat, hukuk fakültesini bitirdi. Psikoloji masterı yapacağı sırada hayatını müziğe doğru kaydırdı ve şarkı söylemeye başladı. 

Aslen İzmirli olan Ebru Polat, 1 Haziran 1983 tarihinde dünyaya geldi.. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra bir süre avukatlık yapan Ebru Polat, psikoloji bölümünde master yapacağı sırada hayatını tamamen değiştirecek bir karar aldı ve müzik kariyerine başladı.

Müzik kariyeri için Londra'yı seçen Ebru Polat, Royal Akademi'de müzik eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra da ilk albümü olan Çetin Ceviz'i piyasaya çıkarttı. İlk albümü ardından "Çok Geç" albümünü sevenleri ile buluşturan güzel şarkıcı, son olarak 2009 yılında Kalp Ayazı'nı çıkarttı.

Albümlerinde Sezen Aksu bestelerine de yer veren Ebru Polat, sanatçının eski şarkılarına kattığı özgün yorumla dikkatleri çekti. Gene bir Sezen Aksu bestesi olan Seni Yerler’e çektiği klip çok beğenilen genç sanatçıya hayranları Seni Yerler Ebru lakabını taktı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ebru Polat kaç yaşında aslen nereli hiç evlendi mi eşi var mı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro