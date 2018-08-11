Ebru Polat dekoltesiyle görenleri hipnoz etti!

Önceki gün bir kadın arkadaşıyla Zorlu AVM'de görüntülenen güzel şarkıcı Ebru Polat, giydiği göğüs dekolteli elbisesiyle görenleri hipnoz etti.

Ebru Polat dekoltesiyle görenleri hipnoz etti!

Güzel Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün bir kadın arkadaşıyla birlikte Zorlu AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi. Söz ve müziği kendisine ait olan 'Akşam Sendeyiz Kraliçe' şarkısıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlandığını söyleyen Polat güzelliğiyle yine tam not aldı. Giydiği göğüs dekolteli göz kamaştıran güzel şarkıcı, tüm dikkatleri üzerinde topladı.

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Ebru Polat dekoltesiyle görenleri hipnoz etti!

KONSERLERE DEVAM: Hafta sonu üç ayrı ilde konser vereceğini belirten şarkıcı, "Çok şükür konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu konser maratonu içerisinde yeni şarkımı da yazdım ve bitirdim. Önümüzdeki haftalarda dinleyicilerle buluşacak inşallah" açıklamasında bulundu.

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Ebru Polat dekoltesiyle görenleri hipnoz etti!

"Yeni kraliçeniz geliyor" diyen Ebru Polat, yeni şarkısına son derece güvendiğini ve hak edeceği değeri bulacağını sözlerine ekledi. Güzel şarkıcının giydiği iddialı ve şık kıyafeti dikkatlerden kaçmadı.

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Ebru Polat dekoltesiyle görenleri hipnoz etti!

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