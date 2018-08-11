Ebru Polat dekoltesiyle görenleri hipnoz etti!

Güzel Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün bir kadın arkadaşıyla birlikte Zorlu AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi. Söz ve müziği kendisine ait olan 'Akşam Sendeyiz Kraliçe' şarkısıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlandığını söyleyen Polat güzelliğiyle yine tam not aldı. Giydiği göğüs dekolteli göz kamaştıran güzel şarkıcı, tüm dikkatleri üzerinde topladı.

KONSERLERE DEVAM: Hafta sonu üç ayrı ilde konser vereceğini belirten şarkıcı, "Çok şükür konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu konser maratonu içerisinde yeni şarkımı da yazdım ve bitirdim. Önümüzdeki haftalarda dinleyicilerle buluşacak inşallah" açıklamasında bulundu.