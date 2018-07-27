Ebru Özkan Trump'ın isteğiyle mi serbest bırakıldı!? Türkiye'den açıklama

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinde Erdoğan ile yaptığı görüşmede rahip Brunson'un serbest bırakılması için anlaşmaya vardığını düşündüğünü ve bu anlaşmanın bir parçası olarak 14 Temmuz'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayarak İsrail'de tutuklu bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasını istediğini iddia etti.Haaretz'e konuşan İsrailli bir yetkili olayı doğrularken, isminin yayınlanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi ise "Türkler el yükseltti" ifadesini kullandı

Ankara-Washington hattında ABD'li rahip Andrew Brunson'un tutukluluğu nedeniyle yaşanan gerilim devam ederken, konuyla ilgili olarak ABD basınından çarpıcı bir iddia geldi.

TRUMP NETANYAHU'YU ARADI İDDİASI: Washington Post'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Andrew Brunson'un serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varıldığını düşünüyordu. Gazetenin iddiasına göre Trump, bu anlaşmanın bir parçası olarak 14 Temmuz'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu aradı ve İsrail'de 'Hamas'a yardım' suçlamasıyla 1 aydır tutuklu bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasını istedi.

İSRAİLLİ YETKİLİLER DOĞRULADI: Trump-Netanyahu görüşmesinden bir gün sonra, 15 Temmuz'da serbest bırakılan Özkan'ın dosyasına ilişkin soruları o dönem yanıtsız bırakan İsrailli yetkililer, sadece Özkan için salıverilme değil sınır dışı edilme prosedürlerinin işletildiğini belirtmişlerdi. Ancak Washington Post'un haberinin ardından Haaretz'e konuşan İsrailli bir yetkili, Trump'ın Netanyahu'dan Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasını istediğini doğruladı.

TÜRKİYE'DEN YALANLAMA: HABERLER ASILSIZ: Anadolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre konuyla ilgili konuşan bir Türk yetkili, "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.

''Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasını Trump istedi'' iddiası