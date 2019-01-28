Ebru Gündeş'ten büyük sürpriz ocak sonu geliyor meğer ABD'ye...

New York'ta yargılanan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'la evli olan ve hamile olduğu iddia edilen Ebru Gündeş, yeni çıkaracağı solo albümünün yayın tarihini Instagram hesabından duyurdu. Ebru Gündeş, paylaştığı video ile albümünün çıkış tarihinin 31 Ocak olduğunu ilan etti. Şarkıcının paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni yağdı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, paylaştığı video ile albümünün çıkış tarihinin 31 Ocak olduğunu ilan etti. Şarkıcının paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni yağdı. Ebru Gündeş'in takipçileri de müjdeli habere sessiz kalmadı. Ebru Gündeş'in bir takipçisi paylaşıma, "Yeni albümünü dört gözle bekliyoruz." yorumunu yaptı.



