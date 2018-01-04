Ebru Gündeş'le Serdar Ortaç'ın arasına Zarrab girdi...

Magazin dünyasında barış rüzgarları eserken, eski dostlar Ebru Gündeş ile Serdar Ortaç arasındaki kırgınlık devam ediyor... İki eski dostun küslüğüne Reza Zarrab'ın 17 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanması neden olmuştu... Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe 25 yıllık, Seda Sayan’la Lerzan Mutlu ise 5 yıllık küslüklerine yeni yılla birlikte son vermişlerdi... Ebru Gündeş ile Serdar Ortaç'ın küslüklerinin ne zaman biteceği ise bilinmiyor... Reza Zarrab'ın ABD'de tanık olup kayıplara karışması sonrası ikilinin görüşüp görüşmediği merak ediliyor...