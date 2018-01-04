Ebru Gündeş'le Serdar Ortaç'ın arasına Zarrab girdi...

Magazin dünyasında barış rüzgarları eserken, eski dostlar Ebru Gündeş ile Serdar Ortaç arasındaki kırgınlık devam ediyor... İki eski dostun küslüğüne Reza Zarrab'ın 17 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanması neden olmuştu... Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe 25 yıllık, Seda Sayan’la Lerzan Mutlu ise 5 yıllık küslüklerine yeni yılla birlikte son vermişlerdi... Ebru Gündeş ile Serdar Ortaç'ın küslüklerinin ne zaman biteceği ise bilinmiyor... Reza Zarrab'ın ABD'de tanık olup kayıplara karışması sonrası ikilinin görüşüp görüşmediği merak ediliyor...
KIRGINLIĞIN NEDENİ REZA ZARRAB: Ebru Gündeş, eşi Reza Zarrab 2013 yılındaki 17 Aralık operasyonu kapsamında gözaltında olduğu dönemde kendisine destek olmadığı için Serdar Ortaç’a kırıldı.
Serdar Ortaç, Ebru Gündeş’le barışmak için araya dostlarını koyup evine güller yollasa da başarılı olamadı...
Serdar Ortaç'ın MS rahatsızlığının ortaya çıkması üzerine Ebru Gündeş eski dostunu aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti... Ancak o günden sonra bir daha görüşmedikleri belirtiliyor...
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