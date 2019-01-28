Ebru Gündeş'e Rıza Sarraf'tan haciz şoku! Başı derde girdi

Geçtiğimiz aylarda eşi Reza Zarrab'ın yanına New York'a giden ve yeniden anne olmak istediği için Zarrab'ın yanına taşınacağı iddia edilen Ebru Gündeş'in başı, eşinin borçları yüzünden derde girdi.

Ebru Gündeş'e Rıza Sarraf'tan haciz şoku! Başı derde girdi

ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden itirafçı olup çıkan ve ABD'deki lüks yaşamıyla sık sık gündeme gelen Sarraf'ın sahibi olduğu Büyükçekmece'deki lüks sitede bulunan 47 gayrimenkulün toplam 25 bin TL aidat borcu nedeniyle Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi. Sitenin yönetimi, Rıza Sarraf hakkında aidat borcu nedeniyle 25 bin TL'lik icra takibi başlattı.

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Ebru Gündeş'e Rıza Sarraf'tan haciz şoku! Başı derde girdi

Sarraf'a ulaşılamayan site yöneticisi, alacaklı avukatının talebi üzerine Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderdi. İhbarnamede 25 bin TL borç nedeniyle Sarraf'ın Gündeş'in nezdindeki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu belirtildi.

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Ebru Gündeş'e Rıza Sarraf'tan haciz şoku! Başı derde girdi

İTİRAZ ETTİ: Ebru Gündeş de avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne itiraz ederek, Rıza Sarraf'ın kendisinden hak ve alacağının bulunmadığını savundu. Bu nedenle haciz talebinin yerine getirilemediğini bildiren Gündeş, haciz kararına itiraz etti.

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Ebru Gündeş'e Rıza Sarraf'tan haciz şoku! Başı derde girdi

LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR: 2016 yılının Mart ayında ABD'ye giriş yaparken 'İran yaptırımlarını delme' suçlamasıyla tutuklanan Rıza Sarraf'ın mahkemede 'itirafçı' olmasının ardından New York'ta lüks içinde yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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