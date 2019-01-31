Ebru Gündeş suskunluğunu bozdu takılıp düştüğümde bir el mi verdiniz?

Paylaştığı video ile albümünün çıkış tarihinin 31 Ocak olduğunu ilan eden Ebru Gündeş 15’inci albümü “Aşık”ı Youtube resmi kanalından müzikseverlere sundu. Albümün klibi bugün (31 Ocak perşembe) 14.00'de yayınlanacak. Ama hepsinden öte dikkat çeken bir şarkı vardı ki o da sevenlerinin gözünden kaçmadı. Yıldız Tilbe, Gökhan Tepe, Ayla Çelik gibi birçok ismin destek verdiği albümün ilk klibi, “Aşık”a çekildi. Beykoz Kundura Fabrikası’nda çekilen klibi Metin Arolat yönetti.
Sözleri Şebnem Sungur'a müziği ise Gökhan Tepe'ye ait olan "Gidiniz" adlı şarkısı son günlerde hakkında çıkan haberlere yönelik cevap niteliğindeydi. Takipçileri Ebru Gündeş için "Kadın artık en sonunda dedikoduculara kibarca defolun artık demiş hayatımdan" gibi yorumlarda bulundu.
PEKİ ŞARKININ SÖZLERİ NEYDİ? Ne yordunuz yoruldunuz, Bilip bilmeden her şeyi kötüye yordunuz, Siz kimdiniz neciydiniz, Bunca dert varken gelip beni mi buldunuz, Ne yaptıysam hep kendime, Benim bir canım var onu da siz mi verdiniz, Sevaplarım var günahlarım, Takılıp düştüğümde bir el mi verdiniz, Gidiniz Allah aşkına, Gidiniz benim yanımda varsın olmasın yeriniz, Hepiniz aşkı unuttunuz, Sevmek değil mi aslında en büyük mucizemiz, Bırakın Allah aşkına
Bırakın benim yanımda olmasın varsın yeriniz, Hepiniz aşkı unuttunuz, Sevmek değil mi aslında en büyük mucizemiz
İKİNCİ BEBEK YOLDA MI? Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda eşi Reza Zarrab'ın yanına gitmişti. İddialara göre yeniden anne olmak isteyen Ebru Gündeş'in vücudundaki şişlikler hamile olduğunun göstergesiydi.
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