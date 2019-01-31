Ebru Gündeş suskunluğunu bozdu takılıp düştüğümde bir el mi verdiniz?

PEKİ ŞARKININ SÖZLERİ NEYDİ? Ne yordunuz yoruldunuz, Bilip bilmeden her şeyi kötüye yordunuz, Siz kimdiniz neciydiniz, Bunca dert varken gelip beni mi buldunuz, Ne yaptıysam hep kendime, Benim bir canım var onu da siz mi verdiniz, Sevaplarım var günahlarım, Takılıp düştüğümde bir el mi verdiniz, Gidiniz Allah aşkına, Gidiniz benim yanımda varsın olmasın yeriniz, Hepiniz aşkı unuttunuz, Sevmek değil mi aslında en büyük mucizemiz, Bırakın Allah aşkına

Bırakın benim yanımda olmasın varsın yeriniz, Hepiniz aşkı unuttunuz, Sevmek değil mi aslında en büyük mucizemiz