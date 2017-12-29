Ebru Gündeş hepsini hayır kurumlarına bağışlıyor

Ebru Gündeş eski sahne kıyafetlerini Ebrugundessatiyor.com adresli siteden satıp kazandığı parayı hayır kurumlarına bağışlıyor. Ünlü şarkıcı, kıyafetleri 200 ila 2 bin 500 TL arasında satıyor. Sitede son 1 yılda 10 kıyafet satıldı. Öte yandan Reza Zarrab'ın Amerika'da itirafçı olduğunun kesinleşmesinin ardından Ebru Gündeş'in eşinden boşanmak için dava açacağı iddia ediliyordu.

Herkesin boşanma davasını ne zaman açacağını merak ettiği Ebru Gündeş, boşanmayı asla düşünmüyor. Reza Zarrab'ın casusluk soruşturması kapsamında el konulan Kanlıca'daki villasında oturmaya devam eden Gündeş'in, kızı Alara Zarrab'ın babasının durumundan haberdar olmaması için evdeki tüm elektronik aletlerin internet bağlantısını kestiği iddia edildi.