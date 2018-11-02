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Ebru Destan'ın kocası Mete Okay kim boşandılar mı?

Ebru Destan'ın kocası Mete Okay kim boşandılar mı?

Ebru Destan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Ebru Destan'ın boşanma aşamasında olan eşi Mete Okay İnan kimdir soruları merak konusu oldu. Eski manken yeni şarkısı Ebru Destan aslen İzmirli ve 1977 doğumlu. İş adamı Mete Okay İnan ile evlenen Ebru Destan yolları ayırma noktasına geldi. Ebru Destan'ın 2 çocuğu var.. Peki Ebru Destan'ın kocası neden ayrıldı?

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 10:46 - Güncelleme: 02-11-2018 10:46

Ebru Destan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Ebru Destan'ın eski eşi iş adamı Mete Okay İnan kimdir, büyük aşla evlenen çift neden boşanma aşamasına geldi ve Ebru Destan'ın kaç çocuğu var soruları merak konusu oldu.

2016 yılında kıskançlık krizleri yaşayan çift ayrılma kararı almış ve süreci başlamştı. Bu olay magazin basınını günlerce mesgul etmişti. Eski eşi Ebru Destan hakkında lüks yaşamına yetişemiyorum diyen iş adamı Mete Okay inan yolları ayırma kararı hala mahkeme aşamsında.

EBRU DESTAN KİMDİR: Ebru Destan şarkıcı, oyuncu ve eski manken. Mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı. İlk albümü Sözümü Yemedim'i 2005 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıkardı.

Ebru Destan 24 Eylül 1977 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Eski manken olan Ebru Destan, mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı.

Albümün adı, yıllar önce albüm çıkaracağını söyledikten sonra bir türlü albümün çıkmamasına bir göndermedir. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağlamıştır. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümden yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü.

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