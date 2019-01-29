Ebru Destan, telefon isteyen takipçisini ifşa etti

Buna son örnek manken Ebru Destan'dan geldi. Kendisinden cep telefonu isteyen takipçisinin mesajını hesabından ifşa eden Destan; “Bu yeni nesile ne oldu arkadaşlar? Sosyal medya mı bu genişliği ve rahatlığı getirdi! Biz tanımadığımız birilerinden ‘su’ bile isteyemezdik…” yazarak tepkisini dile getirdi.

DİDEM SOYDAN TAKİPÇİSİNE CEP TELEFONU ALMIŞTI: Güzel manken Didem Soydan, "Bir rica eski telefonunuzu bana hediye eder misiniz? Öğrenciyim ve ihtiyacım var" diyen takipçisine, "Niye eskiyi size vereyim? Yepyeni olanı hakkınız. Güzel güzel okuyun okulu. Sizler gibi okuyan, harika kadınlara ihtiyacımız var. Bana DM'den adresinizi ve bilgilerinizi atar mısınız?" diyerek karşılık vermişti.

Tepkiler üzerinde Destan bu paylaşımı yaptı Nereye gidiyoruz!!! Birinden hastalik,caresizliktir bir sey istemeyi anlarim!!!Ama telefon istemek ne demek!!! Mesele telefon diil ki altinda yatan sorun daha aci!!! Mesele: ar,edep,insanin yuzu kizarir!!!ailesi yakinlari gorup onlem alicak bu kisilerle ilgili,OGRETECEK!!! Evet biz su isteyemezdik oyle yetistirildik!!! Annemle misafirliğe giderdik biz ACIKTIK bile diyemezdik annem ayıp denmez derdi!!! Bana yaziyor iphone x olmasa da olur bir TAKIPCIM ona yaziyor BARI SEN AL diyor !!! Ne oluyorsunuz!!! Kimseden bir sey istemeyeceksiniz saglik ve olumcul sorunlar disinda!!! Saygi duymadigim bir olusumu her zaman paylasmaya devam edicem!!! Kredi karti icin 130 bin tl isteyenler var!!!aklinizi mi kacirdiniz !!! Bana dolayli yada dm atip hakaret eden sahislara dava actim!!! Avukatim Sayin Yalcin Yuruk kendileriyle iletisime geciyor...Saygilarimla