Ebeden küstah itiraf: Sen hamileyken kocanla yatıyordum

İngiltere'deki bir hastanede yeni doğum yapan kadın hayatının şokunu yaşadı. Daha birkaç saat önce doğumunu yaptırdığı bebeği kucağına alan ebe, çiçeği burnunda annenin karşısına geçip, 'Sen hamileyken kocanla yatıyordum' dedi

İngiltere'de doğum için Liverpool Kadın Hastanesi'ne yatan ismi açıklanmayan kadın, bebeğini dünyaya getirdikten sonra hayatının şokunu yaşadı. Kız bebeğini doğurduktan sonra büyük bir mutluluk yaşayan ve operasyonun etkisini yeni yeni üzerinden atmakta olan kadının karşısına geçen ebe Joanne Lumsden, annenin dünyasını başına yıkacak bir ses tonuyla, "Sen hamileyken tatilde kocanla yattım" dedi. Bu itirafla neye uğradığını şaşıran yeni anne bir anda gözyaşlarına boğuldu. Twitter

Facebook

Google Plus

1 5

Olan biteni The Liverpool Echo gazetesine anlatan anne, olayın geçen yaz gerçekleştiğini ancak hamile kalmadan önce Benidorm bölgesine tek başına tatile çıkan kocasının, eve döndükten sonra tuhaf davranışlar sergilemeye başladığını söyledi. Kocasının, hamilelik sürecinde doktor kontrollerine kendisiyle beraber gitmemek için çeşitli bahaneler uydurduğunu, hatta ilişkisi ortaya çıkar korkusuyla doğumda hastaneye bile gelmediğini anlattı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 5

Ebenin bu küstah itirafıyla hayatı kararan kadın, ebe Joanne'nin, 'Kocan sırtıma güneş kremini böyle sürüyordu' gibi ayrıntılara girmesi karşısında da ne yapacağını şaşırdığını söyledi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 5