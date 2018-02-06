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EBA kurs kayıt ekranı MEB e-Okul giriş sistemi açıldı

EBA kurs kayıt ekranı MEB e-Okul giriş sistemi açıldı

EBA kurs başvuruları 7 Şubat Perşembe günü başlıyor 18 Şubat'ta bitiyor. 2. dönemi başlaması ile birlikte öğrenci ve veliler eba e kurs başvuruları ne zaman, e-okul giriş sistemi EBA kurs kayıtları nasıl oluyor sorunun cevabını arıyor. e kurs kinci dönem dersleri 3 Mart'ta başlayacak. Yaz dönemi kurslarının başvuruları 18 – 24 Haziran 2018 tarihleri arasına alınacak. Öğrenciler EBA E kurs sistemine giriş yapmak için http://www.eba.gov.tr adresine giriş yapacak. Öğrenciler e kurs sistemine e-Devlet bilgileri, Mebbis bilgileri, öğrenci bilgileri, açık öğretim bilgileri ve EBAKOD ile giriş yapılabilir.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 13:54 - Güncelleme: 06-02-2018 13:54

EBA e-kurs kayıtları ne zaman başlıyor, e kurs kayıtları son gün ne zaman, MEBBİS e-kurs nasıl kayıt olurum soruları 2. dönemin başlaması ile en çok aranan  konuların başında geldi. Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı, öğrenciler yine MEB üzerinde yer alan öğrenim bilgilerini sorgulamak için e-Okul sistemine giriş yapan öğrenciler bunun yanında yeni dönemde destek olması için EBA e-Kurs kayıtlarını da araştırıyor. İşte e-Okul giriş sistemi ve EBA başvuru detayları…

e-OKUL'A NASIL GİRİŞ YAPILIR: e-Okul giriş işlemi için ilk olarak resmi internet sitesi olan “https://eokulyd.meb.gov.tr/” adresine girmek ve ardından sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi bölümündeki istenen bilgileri doğru bir şekilde doldurmak gerekmektedir. Sağ kısımda bulunan “Öğrenci T.C. Kimlik Numarası” ve “Öğrenci Okul Numarası” bilgisini doğru girdikten sonra ikinci aşama ekrana gelecektir.

EBA E-KURS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK: EBA öğrencilerin okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak eğitimlerine destek olacak materyalleri sunmayı amaçlamaktadır. Peki elektronik ortamda verilen EBA kursları ne zaman başlayacak? . EBA'ya kayıt olmak isteyen tüm öğrenciler haberimizin içeriğinden e-kurs ekranına ulaşabilir, Eğitim Bilişim Ağı ile ilgili tüm detayları öğrenebilir.

EBA KURS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK: EBA kurs kayıtları için başvurular 7 – 18 Şubat 2018 tarihleri arsında yapılacak ve ikinci dönem dersleri 3 Mart'ta başlayacak. Onun haricinde yaz dönemi kurslarının başvuruları 18 – 24 Haziran 2018 tarihleri arasına alınacak ve dersler 2 Temmuz'da başlayacak.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR: EBA sistemine giriş, http://www.eba.gov.tr/ adresi üzerinden yapılır. Belirtilen internet adresinde üst menüde sol tarafta yer alan “EBA DERS” sekmesine tıklayın. Daha sonra açılan pencerede e-Devlet bilgileri, Mebbis bilgileri, öğrenci bilgileri, açık öğretim bilgileri ve EBAKOD ile giriş yapılabilir.

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