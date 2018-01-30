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EBA e-kurs öğretmen başvuru ekranı-2018 MEB sayfası

EBA e-kurs öğretmen başvuru ekranı-2018 MEB sayfası

EBA e-kurs öğretmen eğitimleri başvuruları başladı. EBA e kurs öğretmen başvuruları için adaylar MEBBİS şifreleri aracılığıyla görev almak istedikleri okul tercihlerini yapacak ve başvurularını gerçekleştirecek. E-Kurs öğretmen başvuruları, 30 Ocak-06 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Peki öğretenler EBA kursları için nasıl başvuru yapacak, gereki evraklar neler, online EBA kurs başvurusu yapmak mümkün mü, EBA e kurs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 12:58 - Güncelleme: 30-01-2018 12:58

2018 EBA E-Kurs eğitimleri 2. dönem başvuruları 30 Ocak'ta başladı son gün ise 6 Şubat Salı. MEBBİS E-Kurs öğretmen başvuruları, 30 Ocak-06 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda görev almak isteyen öğretmenler, MEBBİS şifreleri aracılığıyla görev almak istedikleri okul tercihlerini yapacak ve başvurularını gerçekleştirecek.

Türkiye çapında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, bakanlığa bağlı öğretmenlerce verilen destekleme ve yetiştirme kursları, ilk dönem olduğu gibi ikinci dönem de devam edecek. Peki, kurslarda eğitim verecek olan öğretmenlerin belirleneceği EBA E-Kurs öğretmen başvurusu nasıl yapılacak? İşte, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında gerçekleştirilecek olan EBA öğretmen başvurusu hakkında bazı detaylar

EBA öğretmen başvurusu ile 2. dönem için kadrolar belirlenmiş olacak. Hafta içi okullarda alınan normal dersleri desteklemek ve öğrencileri sınavlara hazırlamak amacıyla sürdürülen EBA E-Kurs sistemi, bu dönem de öğrenci kabulünü sürdürecek. Ülke genelinde birçok okulda gerçekleştirilecek olan EBA E-Kurs eğitimleri, öğretmen başvurusu ile devam ediyor. Peki, EBA E-Kurs öğretmen başvurusu nasıl yapılır? İşte, destekleme ve yetiştirme kursu hakkında bazı bilgiler

ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK: E-Kurs öğretmen başvuruları, 30 Ocak-06 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda görev almak isteyen öğretmenler, MEBBİS şifreleri aracılığıyla görev almak istedikleri okul tercihlerini yapacak ve başvurularını gerçekleştirecek.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında üç kurs merkezine kadar tercihte bulunabilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretleyerek ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilirler.

DYK'larda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. Bu öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, sistemden alacakları ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.

Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilir.

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