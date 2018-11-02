  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

e-ticaret platformu 1 Varmış 1 Yokmuş'ta tasfiyeler başladı

e-ticaret platformu 1 Varmış 1 Yokmuş'ta tasfiyeler başladı

Türkiye'nin önemli e-ticaret mecralarından biri olan 1 Varmış 1 Yokmuş'ta, ekonomik durum nedeni ile tasfiye başlatıldı. Yönetim Kurulu'nda Türkiye'nin en önemli markaların kurucularının yer aldığı platform 2011'de hizmete girmişti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-11-2018 09:20 - Güncelleme: 02-11-2018 09:20

Online ticaret platformu 1 Varmış 1 Yokmuş (1V1Y) şirketi tasfiye sürecine girdi. Şirket kaynaklarından alınan bilgilere göre 1V1Y'nin ortaklarından bir kısmının içinde bulunduğu ekonomik durum markanın tasfiye sürecinde olmasına neden oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, İpekyol'un kurucusu Yalçın Ayaydın, Diesel'in Türkiye distribütörlüğünü yürüten Tahsin Özdemir, Columbia Sportswear ve Mustang Jeans gibi markaların Türkiye distribütörlüğünü yapan Kerem Gözalan ve Hotiç'ten Alihan Hotiç'in Yönetim Kurulu'nda bulunduğu online ticaret platformu 1 Varmış 1 Yokmuş (1V1Y) şirketi tasfiye sürecine girdi.

ZOR DURUMDA KALDILAR 
Türkiye'nin önemli e-ticaret mecralarıdan biri olan 1V1Y'nin yönetiminde ekonomik olarak zor durumda olan ve bazı mağazalarını kapatan Tekin Acar da bulunuyordu. Abdullah Kiğılı da 1V1Y'nin yönetimindeydi.

Şirket kaynaklarından alınan bilgilere göre 1V1Y'nin ortaklarından bir kısmının içinde bulunduğu ekonomik durum markanın tasfiye sürecinde olmasına neden oldu.

ONLARCA KURUMUNUN ORTAKLIĞINDAYDI
1V1Y, 51 milyon TL sermayesi ile Perabayt Bilişim Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim şirketine ait. Kiğılı, Hotiç, Desa, Göz Grup, Asports, Vitrin Grup, İpekyol, Koton, Diesel, Perabayt, Saat&Saat, Tekin Acar, Derimod, Zeki Triko, Ommedya, Inveon, Dilasima Group'un ortaklığındaki 1V1Y.com Ekim 2011'de hizmete girmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN e-ticaret platformu 1 Varmış 1 Yokmuş'ta tasfiyeler başladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro