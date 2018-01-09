E okul veli bilgilendirme sistemi MEB giriş nasıl yapılır?

Okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler notlarını öğrenmek için e okul sistemine giriş yapıyor. E okul'da takdir ve teşekkür hesabı yapıp notlar öğrenilebiliyor. E okul veli giriş sistemi internethaber'de.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yaparak okullardaki son gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz. 19 Ocak’ta kapanacak olan okulların öncesinde 2018 e-Okul VBS uygulamasında yoğunluk başladı. Takdir teşekkür hesaplaması yapmak isteyenler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ni kullanıyorlar.

E OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR? E-Okul sistemine giriş yapmak için Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası gerekmektedir. Veliler gerekli bilgilerini e okul meb adresine girdikten sonra öğrencilerinin okul durumları ile ilgili tüm detaylarına ulaşılabiliyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Birinci dönemin sonuna yaklaşıldıkça öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işlemi de sorgulanmaya başlandı. Takdir-teşekkür hesaplaması, E-Okul’dan yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından sisteme yüklenmiş olması gereklidir. Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı dikkate alınır. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin dönem sonunda hangi belgeyi alacağını belirler. Yıl sonunda başarı puanı; - 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi - 85,00 - 100 puan aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.