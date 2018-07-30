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E okul veli bilgilendirme sistemi giriş yap LGS sonuçları paneli

E okul veli bilgilendirme sistemi giriş yap LGS sonuçları paneli

LGS tercih sonuçları açıklandı, binlerce veli ise çocuğunun sonucunu görmek için E okul veli bilgilendirme sistem nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor. MEB tarafından erişime açılan e okul veli bilgilendirme sistemi giriş yapma detaylı anlatım haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 11:05 - Güncelleme: 30-07-2018 10:05

LGS tercih sonuçları açıklandı binlerce veli ise MEB tarafından hazırlanan e okul veli bilgilendirme sistemine giriş nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor. Çocuğunuzun LGS tercih sonuçlarını öğrenmek için e okul VBS sistemine öğrencinin TC kimlik no ve okul numaraları yazarak kolayca erişim sağlanabilirsiniz.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR: Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

E OKUL'DAN HANGİ UYGULAMALAR YAPILIR: Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

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