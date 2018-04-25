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E okul veli bilgilendirme sistemi giriş hatası-neden açılmıyor MEB açıklaması

E okul veli bilgilendirme sistemi giriş hatası-neden açılmıyor MEB açıklaması

E okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak isteyen binlerce kullanıcı bugün sorun yaşadı. Peki neden e okul veli bilgilendirme sistemine girilmiyor. E okul VBS sistemi giriş hatası ne zaman düzelecek? MEB'den bu konu hakkında henüz bir bilgi yok. Devamsızlık sorgulama, sınav notları ve sözlü notlarını öğrenmek için e okula giren kullanıcılar sorunun giderilmesi için MEB'den yeni açıklama bekliyor.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 08:10 - Güncelleme: 25-04-2018 08:10

Yıl sonunun yavaş yavaş gelmesi ile birlikte e okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden devamsızlık ve sınav notlarını öğrenmek için giriş yapmak isteyenler sorunla karşılaştı. Gün boyu e okul veli sistemine giriş yapmak için kullanıcı bilgilerini girenler sistem sorunu yaşadı. Peki e Okul veli bilgilendirme sistemi VBS neden çalışmıyor, neden e okul sistemine giriş yaplmıyor, sorun ne MEB açıklama yaptı mı?

Bugün e okul sistemine giriş yapmak isteyen ve öğrenciler sık sık şu uyarı ile karşılaştı; Bu hata geçici bir hata olabilir. Bu nedenle yapmak istediğiniz işlemi bir süre sonra tekrar deneyiniz. Ayrıca hataya ait bilgiler İlsis Merkez yöneticisine iletilmiştir. Hata ile en kısa zamanda ilgilenilecektir. e-Okul Teknik Destek". Gün içinde e okul sistemine giriş yapmak isteyen veli ve öğrenciler MEB'den bu konu hakkında açıklama bekliyor. 

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR: Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

E OKUL'DAN HANGİ UYGULAMALAR YAPILIR: Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR: e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL ALINIR: Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı
ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

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