E okul veli bilgilendirme sistemi giriş 2018

Öğrencilerin heyecanla beklediği 15 tatil başlamak üzere. 15 tatile sayılı günler kala yoğun sınav döneminden geçen öğrenciler notlarını da merak ediyor. E okul vbs üzerinden öğrenciler ve veliler notlarını hesaplayıp belge alıp almadıklarını öğrenebilecekler.

e-Okul sistemi MEB'in uygulamasıdır. e-Okul'da öğrencinin not bilgisi, devamsızlık bilgisi vb. bilgiler bulunmaktadır. e-Okul sistemine giriş yapabilmek için e okul MEB adresini açın. Açılan pencerede sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemine öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve okul numarasını girin. Daha sonra sol tarafta "Öğrenci Bilgileri" sekmesinin içinde yer alan "Not Bilgisi" alanına tıklayın. Gelen sayfada öğrencinin dönem not bilgisini görebilirsiniz.

e OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA : E-Okul ile öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işlemi yapılabilir. Takdir-teşekkür hesaplaması için, öğrencinin yıl sonu başarı puanı gereklidir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından sisteme yüklenmesi sonucunda oluşur.

Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 puan aralığında olan öğrenciler teşekkür belgesi 85,00 - 100 puan aralığında olan öğrenciler de takdir belgesi almaya hak kazanır.

BU CUMA KARNE GÜNÜ : Okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköğretimde 10 milyon 657 bin 534, ortaöğretimde 5 milyon 849 bin 970 öğrenci olmak üzere toplam 17 milyon 973 bin 913 öğrenci, cuma günü karne aldıktan sonra iki haftalık yarıyıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 1 milyon 66 bin 68 öğretmen de iki hafta dinlenme fırsatı bulacak. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

