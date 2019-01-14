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E okul VBS giriş yapma TC ile karne notu sorgulama paneli

E okul VBS giriş yapma TC ile karne notu sorgulama paneli

Okulların kapanmasına, öğrencilerin yarıyıl karnesi almasına artık sayılı günler kaldı. Sömestr tatili 18 Ocak cuma günü başlayacak milyonlarca öğrenci karne alacak. Peki 18 ocak'ı beklemeden karne notları nasıl öğrenilir, e okul VBS girişinde karne notu nasıl sorgulanır?

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 18:20 - Güncelleme: 14-01-2019 18:00

Karne notlarını 18 Ocak cuma gününü beklemeden e-okul veli bilgilendirme sistemi giriş ekranından görebilirsiniz. e-okul.meb.gov.tr karne notları görme ve e-okul karne bakma ekranı aktif edildi. Ayrıca e-okul veli bilgilendirme sistemi takdir teşekkür hesaplama ekranıyla çocuklarınızın takdir mi teşekkür mü aldığını öğrenebilirsiniz.

2018-2019 eğitim yılı ilk dönemi 18 Ocak cuma günü sona eriyor. Milyonlarca öğrenci cuma günü karnelerini alacak. Ancak veliler 18 Ocak cuma gününü beklemeden çocuklarının karne notlarını e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrenebilirler. 

MEB e-okul veli bilgilendirme sistemi takdir teşekkür hesaplama ekranı da e-okul.meb.gov.tr'de.

e OKUL NEDİR NASIL ÇALIŞIR: Bu sistem sayesinde veliler öğrenciler ile ilgili bir çok veriye ulaşabiliyor. Sınav notları devamsızlık merkezi sınav başarıları ve nakil işlemleri gibi şeyler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2019 ile yapılabilmekte. e-okul ile bir öğrencinin okula kaydından mezuniyetine kadar olan bütün süreci içinde barındırır.

e-okul ile veliler okul tarafından veya öğretmenler tarafından kendilerine yapılan duyurulara ulaşabilir, ders programları derslere giren öğretmenler gibi bilgilere ulaşabilir, sınav tarihleri öğrencinin yaptığı devamsızlıklar gibi şeyler öğrenilebilir.

E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİNDE YENİ SİSTEM: Milli Eğitim Bakanlığı'nın eylül ayında yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre takdir teşekkür hesaplama işleminde devamsızlık boyutu önem kazanacak. Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

10 GÜNLÜK DEVAMSIZLIK DURUMUNDA AİLEYE YAZI GİDECEK: Yeni yönetmelik değişikliğinde yer alan bir diğer husus ise 10 günlük mazeretsiz devamsızlık oldu. Değişikliğe göre 10 gün ve üzerinde mazeretsiz devamsızlık ve toplamda 30 gün devamsızlığına sahip olan öğrenciler, başarısız sayılarak ailelerine bildirilecek.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ 2019 GİRİŞ YAPMA
Öğretmen ve idareciler E-Okul yönetim bilgi sistemi ile öğrencilerin ve okul bilgilerinin çok daha etkin ve merkezi bir sistemde yönetimi, girişi ve düzenlemesi gibi işlemleri daha pratik şekilde gerçekleştirebilmeleri sağlanırken E-Okul veli bilgilendirme sistemi ise çocuğunuz ile ilgili olan güncel eğitim bilgilerine pratik şekilde ulaşabilmenize yardımcı oluyor. E-Okul yönetim bilgi sistemi ile öğretmen ve idareciler tarafından okul ve öğrenci bilgilerinin merkezi bir sistem içerisinde hatasız ve güncel olarak düzenlenebilmesine yardımcı oluyor. Dijital ortamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan E-Okul yönetim bilgi sistemi girişi, internet dünyasında bulunan E-Okul internet sayfasında öğretmen ve idareci giriş bölümünden yapılabiliyor.

E-Okul yönetim bilgi sistemi girişi işlemleri öğretmen ve idarecilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen 'kullanıcı adı' ve 'şifre' bilgilerini girerek yapılabiliyor. Öğretmen ve idareciler E-Okul yönetim bilgi sistemi ile birlikte idareciler okula dair öğrenci dosyası girişi, düzenlemesi ve güncellemesi, öğrenci fotoğraf girişi ve güncellemesi, nakil kaydı işlemleri, kayıt işlemleri, gelişim raporları, haftalık ders programı hazırlığı ve derslere giren öğretmen bilgisi gibi işlemler gerçekleştiriliyor. E-Okul yönetim bilgi sistemi içerisinde öğretmenler ise öğrencilerin not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne bilgisi, gelişim raporları ve performans notları gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor

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