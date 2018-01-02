  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. MİLLİ PİYANGO
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

e-okul VBS giriş ve not görüntüleme

e-okul VBS giriş ve not görüntüleme

Milli Eğitim Bakanlığı e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) son günlerde en çok ziyaret edilen web sitesi oldu. İlk yarı yaklaşırken hem öğrenciler hem de veliler başta devamsızlık olmak üzere ders notları hakkında bilgi alabiliyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-01-2018 21:27 - Güncelleme: 02-01-2018 21:27

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi),  velilerin çocuklarına ilişkin tüm bilgilere online erişebilme imkanı sağlıyor. MEB'in 2007 yılında devreye aldığı e-okul sisteminde başta sınav sonuçları olmak üzere öğrencilerin devamsızlıklarıyla ilgili de bilgi alınabiliyor.

E-okul sisteminde veliler mobil olarak da ulaşabiliyor. Veliler, e-okul sistemi ile sınav ve proje bilgileri, not bilgileri, ders programı, devamsızlık bilgileri, nakil işlemleri, yerleştirme ve sınav bilgileri, okul duyuruları ve okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

Hayalperest @Hayalperest0101
Ders çalışma isteğimin gelmesi için E-Okul'a girip notlarıma bakıp üzülüp instağrama girerim.

@deliiigibiii07
Sevgili e-okul beni üzüyosun yapma böyle şeylergülcicek

@gulcicek_glb
Yeni yıla girdikte ne oldu; yarın dişçide ağzımda hortum tavana bakarken son yazılıları, e-okul işlerini düşücem

Veliler, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "not bilgisi" seçeneğine tıklanması gerekiyor. Bu seçeneğin ardından açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlanabiliyor.

GİRİŞ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir. Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

85,00-100 Pekiyi
70,00-84,99 İyi
60,00-69,99 Orta
50,00-59,99 Geçer
0-49,99 Geçmez

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN e-okul VBS giriş ve not görüntüleme haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Milli Piyango
  7. Ekonomi
  8. Seçim
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat