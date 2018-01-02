e-okul VBS giriş ve not görüntüleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi), velilerin çocuklarına ilişkin tüm bilgilere online erişebilme imkanı sağlıyor. MEB'in 2007 yılında devreye aldığı e-okul sisteminde başta sınav sonuçları olmak üzere öğrencilerin devamsızlıklarıyla ilgili de bilgi alınabiliyor.

E-okul sisteminde veliler mobil olarak da ulaşabiliyor. Veliler, e-okul sistemi ile sınav ve proje bilgileri, not bilgileri, ders programı, devamsızlık bilgileri, nakil işlemleri, yerleştirme ve sınav bilgileri, okul duyuruları ve okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

Hayalperest @Hayalperest0101

Ders çalışma isteğimin gelmesi için E-Okul'a girip notlarıma bakıp üzülüp instağrama girerim.

@deliiigibiii07

Sevgili e-okul beni üzüyosun yapma böyle şeylergülcicek

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@gulcicek_glb

Yeni yıla girdikte ne oldu; yarın dişçide ağzımda hortum tavana bakarken son yazılıları, e-okul işlerini düşücem

Veliler, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "not bilgisi" seçeneğine tıklanması gerekiyor. Bu seçeneğin ardından açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlanabiliyor.

GİRİŞ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir. Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

85,00-100 Pekiyi

70,00-84,99 İyi

60,00-69,99 Orta

50,00-59,99 Geçer

0-49,99 Geçmez