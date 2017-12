E okul sınav sonuçları nereden öğrenilir öğretmen girişi

E okul Türkiye'den en çok merak edilen sitelerden biri. Aynı zamanda uygulama olan ve indirilen e okul'da okul notları ve devamsızlık öğrenilebilir. Peki e okul'a nasıl giriş yapılıyor?

E-Okul; veliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılabilir. Öğretmenler sistem üzerinden not girişlerini gerçekleştirir. Öğrenciler ve veliler ise not bilgisini sistemden sorgulayabilir. E-Okul; not bilgisi, devamsızlık bilgisi, şube not ortalaması, pansiyon bilgileri gibi bilgileri barındırır. Veliler şube not ortalaması ile öğrenci notu karşılaştırarak, öğrencinin sınıftaki durumunu kıyaslayabilir.

E OKUL'A GİRİŞ NASIL YAPILIR? E-Okul girişi için iki seçenek bulunur. Bu seçenekler; E-Okul yönetim bilgi sistemi ve E-Okul veli bilgilendirme sistemidir. Yönetim bilgi sisteminden öğretmenler, okul tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanarak giriş yapabilirler. E-Okul veli bilgilendirme sisteminden de veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş işlemi yapabilirler. E-Okul ile ulaşılabilecek bilgiler şunlardır; - Not bilgisi; Öğretmenler notları yükledikten sonra, not sorgulaması yapılabilir. - Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günler okula gittiği hangi günler gitmediği güncel olarak kontrol edilebilir. - Haftalık ders programı; Hangi günlerde hangi derslerin olduğu, ders saatleri ayrıntılarına ulaşılabilir.

Uygulaması da olan e okul en çok merak edilen sistemlerden biri. Öğrencilerin bütün bilgilerinin yer aldığı e okul'da not hesaplama da yapılabiliyor.

Bunlar dışında; diploma puanı, okunan kitaplar, dönem içinde alınan belgeler, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon devamsızlık bilgisi ve pansiyon izin bilgilerine de erişim sağlanabilir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2017-2018- eğitim ve öğretim yılı 18 Eylül’de başladı. Belirlenen takvime göre birinci dönem 19 Ocak 2018 tarihinde son bulacak. Yarı yıl tatili, 22 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında olacak. Yaz tatili ise 8 Haziran’da son ders zilinin çalmasıyla başlayacak. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacak.