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E okul öğretmen MEBBİS giriş sayfası sorgulama ekranı

E okul öğretmen MEBBİS giriş sayfası sorgulama ekranı

E okul sistemi özellikle öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından sürekli kullanılan uygulamalar arasında. Veliler VBS sistemi ile okula gitmeden çocukların sınav notlarını ve devamsızlıklarını anında öğrenebiliyor. Öğretmenler ise e okul öğretmen giriş ekranından oturum açarak öğrenciler hakkındaki son bilgileri anında girebiliyor. Peki hala e okul uygulamasına üye olmayan veliler ve öğrenciler ne yapacak, e- okul Mebbis bilgi sistemine nasıl giriş yapılır?

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Eklenme Tarihi: 12-02-2018 22:10 - Güncelleme: 13-02-2018 00:54

Çocuğunuzun sınav notlarını, sözlü notlarını ya da kaç gün devamsızlık yaptığını mı merak eden veliler e okul VBS sistemi ile bu bilgilere anında ulaşabiliyor. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler için sayısız kolaylık sağlayan e okul sistemine girmek çok kolay. e-okul.meb.gov.tr adresinden giriş yapabilir, kişisel bilgilerinizle e okul sisteminde oturum açabilirsiniz. 

E-okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde, öğrencilere ait not ve devamsızlık bilgisine kolay ve hızlı bir şekilde en güncel haliyle ulaşabilmek mümkün. Bu sistem öğrencilerle birlikte veliler için de oluşturulmuştur. Aynı zamanda öğretmenler de bu sistemi kullanarak bilgileri öğrenci ve velilere aktarıyor. Peki e-okul girişi nasıl yapılır? İ

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR: Bunun için öncelikle internet bağlantısının olduğu herhangi bir akıllı cep telefonundan ya da bilgisayardan internet erişimi sağlayın ve karşınıza açılacak sayfada resmi e- okul web sayfasına tıklayın. Burada öğrenciye ait olan bazı bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler ise öğrencini T.C kimlik numarası ve eğitim gördüğü okulda kullandığı okul numarasıdır. Bu bilgileri uygun boşluklara eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra giriş butonuna basın.

E -OKUL'DA NELER YAPILIR: E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.

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