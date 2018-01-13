E okul MEB giriş takdir ve teşekkür hesaplama

Okullar 19 Ocak tarihinde yarıl yıl tatiline giriyor. Binlerce öğrenci için 15 günlük tatil süreci cuma günü başlayacak. Fakat tatilden önce öğrenciler notlarını ve hangi belgeyi aldıklarını merak ediyor. E okul takdir ve teşekkür hesaplamaya gelin yakından bakalım.

Öğrenci ve velilerin karne heyecanı başladı. Bununla birlikte öğrenciler de hangi belgeyi alacağını öğrenmek üzere, takdir ve teşekkür hesaplamasının nasıl yapıldığına dair araştırmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. e-Okul sistemine giriş yapılarak karne notları ve sonuçları kolay ve hızlı bir şekilde öğrenilebildiği gibi yine e-Okul sistemi aracılığıyla Takdir ve Teşekkür puanını hesaplama işlemi gerçekleştirebilme olanağı bulunuyor. 85 üzeri not ortalaması bulunan öğrenciler takdir alacak. Peki takdir ve teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HANGİ PUANLARA VERİLİYOR? Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre; Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden; a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiile ödüllendirir. Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.