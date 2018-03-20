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E devletten deprem sorgulama nasıl yapılır şimdiden kilitlendi

E devletten deprem sorgulama nasıl yapılır şimdiden kilitlendi

E devlet soyağacı ve miras sorgulama hizmetlerinin ardından deprem sorgulamayı da hizmete açtı. E devlet üzerinden artık yaşadığını bölgenin deprem riskini öğrenebileceksiniz. Ancak sistem yoğunluktan dolayı kilitlendi. Peki deprem sorgulama nasıl yapılıyor? Deprem sorgulaması yapmak için neler gerekli? işte detaylar...

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 08:59 - Güncelleme: 20-03-2018 09:55

Soyağacı ve mirasın ardından Türkiye’nin yenilenen deprem haritası da elektronik ortama aktarıldı. Oturduğu semtin deprem riskini öğrenmek isteyen vatandaşlar, “https://tdth.afad.gov.tr” adresinden koordinat ve adres bilgilerini girerek sorgulama yapabilecek. Ancak sabah saatleri olmasına rağmen vatandaşın yoğun ilgisinden dolayı ilgili internet sayfası zaman zaman açılmıyor ya da harita açılsa da deprem bilgileri haritaya tam olarak yansımıyor.

En son 1996 yılında hazırlanan Türkiye’nin deprem tehlike haritası güncellenerek önceki gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. AFAD’ın koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan yeni haritayla, risk değerlendirmesi sadece fay hattına göre değil, zemin yapısı da göz önünde bulundurularak yapıldı. Riski belirtmek için kullanılan 1., 2. derece şeklindeki sistem kalktı, yerini Avrupa ve Amerika’da yıllardır uygulanan “ivme” yöntemi aldı.

İSTANBUL’DA KIRMIZI ALAN ARTTI
Haritada İstanbul’da tehlikeli yerleri gösteren kırmızı alanlardaki artış dikkat çekti. AFAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, “Yeni haritada artık yerel zemin koşulları da dikkate alınıyor. Kadıköy, Çamlıca, Beykoz civarında zemin sağlam, çünkü ana kayalar var zemininde ama biraz daha kuzeye çıkılınca Şile civarında daha dayanıksız zeminler söz konusu. Fay hattıyla beraber zemin koşulları da dikkate alındığı zaman renklerde bazı değişiklikler yaşandı” dedi. İstanbul’da 1999 yılında yaşanan depremden sonra, adaların içinden kırılmamış bir hat kaldığına dikkat çeken Tatar, bu hatta en yakın kıyı şeridinin koyu kırmızı renkte gösterildiğini ifade etti.MAHALLE MAHALLE DEĞERLENDIRME
Yeni deprem haritası dijital ortama taşındı. Mahalle mahalle risk değerlendirmesi yapılmasına imkân tanıyan “Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması” oluşturuldu. Test aşamasındaki uygulamayı kullanmak için ana sayfanın sol üst bölümünde yer alan “raporlama” butonuna tıklamak yeterli. Gereken koordinat bilgileri girildikten sonra, o yerin deprem riski görülebilecek.

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HESAPLAMALAR OTOMATİK OLACAK
Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Tatar, yeni deprem haritası ile inşaat mühendislerinin işlerinin kolaylaşacağını belirterek, “Eskiden mühendisler hesaplamaları kendileri yapıyordu. Örneğin 1. ve 2. bölge arasında kalan yerleşim yerlerinde, 1’i baz alınca farklı değerler ortaya çıkıyor, bina maliyetleri artıyordu. Artık hesaplamayı program otomatik olarak yapacak ve tartışmaya yer kalmayacak” dedi. Tatar, yeni düzenleme ile 5 farklı zemin türü ve 4 farklı “ivme değeri” baz alınarak hesaplama yapıldığını vurgulayarak, “Sadece mevcut durum değil, fay hattı aktif mi değil mi, en son ne zaman hasar yapıcı deprem üretmiş, üzerinden ne kadar zaman geçmiş, kayma hızı ne kadar, bütün parametreler üst üste konularak daha sağlıklı hesaplama yapılacak. Yeni harita 3-4 yıllık bir çalışmanın ürünü” diye konuştu.

YÜKSEK BİNALAR İZLENECEK
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği de güncellendi. Yönetmelik, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek. AFAD, gerekli gördüğü durumlarda, kuvvetli deprem hareketlerinin ölçülmesi amacıyla binalara veya açık alanlara “ivme kayıtçıları” yerleştirebilecek. Yüksekliği 105 metre ve daha fazla olan binalara, “Yapı Sağlığı İzleme Sistemi” kurulması zorunlu hale getirilecek. Gerçek zamanlı kayıt yapacak izleme sisteminin bakımından ve korunmasından yapı sahipleri sorumlu olacak.

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