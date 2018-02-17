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E-devlette soy kütüğü sorgulama nasıl yapılıyor

E-devlette soy kütüğü sorgulama nasıl yapılıyor

E-devlette soy kütüğü sorgulama nasıl yapılıyor sorusuna yanıt verildi. Soy ağacı öğrenme hizmeti devreye girdikten sonra sorgulamanın nasıl yapıldığının ayrıntıları haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 14:29 - Güncelleme: 17-02-2018 14:29

E devlet soy kütüğü sorgulama nasıl yapılıyor herkesin cevabını aradığı soru. Soy ağacı öğrenme sistemi bir hafta aradan sonra e- Devlet üzerinden açılmıştı. Sorgulamanın nasıl yapıldığına bilinmeyen ayrıntıları sizler için derledik.

Peki sistem nasıl çalışıyor? Vatandaşlar, e- devlet sistemine giriş yaparak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sayfasından sorgulama "alt- üst soy bilgisi" sorgulaması yapabilecek. Bu kez soy ağacı bilgileri sistem üzerinde değil maille ulaşıyor. Soy ağacı sorgulama sistemi başvurunuzu sıraya alıyor, daha sonra istenen bilgileri kullanıcının e-mail adresine veya telefonuna mesaj yoluyla gönderiyor. 

SOY AĞACI SORGULA

Soy ağacı öğrenme sistemi 1832 yılına kadar olan alt üst soy bilgisini veriyor. E devlet üzerinden nüfus müdürlüğü kısmında alt üst soy bilgisi sorgulama tuşuna basınca sistem aşağıdaki gibi bir bilgi notu veriyor. Alt üst soy ağacı sorgu sayfasında çıkan notta şunlar yazıyor :

"Talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt üst soy bigileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğuralanmış cep telefonu numaranız veya e posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. E poste ve cep telefonunuzu doğrulamak için bilgilendirme tercihlerini kullanabilirsiniz."

Soy ağacı öğrenme sistemi geçen hafta perşembe günü aktif edilmiş aşırı ilgi sebebiyle sistem kilitlenmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e- devlet portalındaki bölümden yapılan soy ağacı bilgi sorgulama sistemi yoğun çalışmalar sonunda ancak 1 haftada işler hale getirildi.

Soy ağacı öğrenme e devlet alt üst soy sırası ne zaman gelir?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Şubat 2018 17:13 Aslında Osmanlıda nüfus kütükleri sağlam tutulmuş lakin Osmanlıca yazılmış şimdi Osmanlıcayı kaç kişi biliyor,bunlar sisteme geçilirken abidik gubidik isimlere dönmüş acayip isimler yazılmış çevirenler pek çevirememiş heralde,herkesin doğum tarihi olmuş 1 temmuz,sorulmamış kısadan geçmişler,sorulsaymış gününü tam bilemezlerdi ama ayını çıkarabilirdi çoğunluk,soy kütüğü pek gerçeği yansıtmıyor o zamanın şartları ile bu kadar yapılabilmiş ama hiç yoktan yinede iyidir,o dönemde sistem yok bir şey yok yazılanlarıda dosdoğru geçmekte bir marifet ister malum unutturulan Osmanlıca,latin harfleri ile şimdiki alfabe ile birlikte bu dilide pekala öğrenebilirmişiz o kadarda gerizekalı bir millet değildik

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