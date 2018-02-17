E-devlette soy kütüğü sorgulama nasıl yapılıyor

E devlet soy kütüğü sorgulama nasıl yapılıyor herkesin cevabını aradığı soru. Soy ağacı öğrenme sistemi bir hafta aradan sonra e- Devlet üzerinden açılmıştı. Sorgulamanın nasıl yapıldığına bilinmeyen ayrıntıları sizler için derledik.

Peki sistem nasıl çalışıyor? Vatandaşlar, e- devlet sistemine giriş yaparak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sayfasından sorgulama "alt- üst soy bilgisi" sorgulaması yapabilecek. Bu kez soy ağacı bilgileri sistem üzerinde değil maille ulaşıyor. Soy ağacı sorgulama sistemi başvurunuzu sıraya alıyor, daha sonra istenen bilgileri kullanıcının e-mail adresine veya telefonuna mesaj yoluyla gönderiyor.

SOY AĞACI SORGULA

Soy ağacı öğrenme sistemi 1832 yılına kadar olan alt üst soy bilgisini veriyor. E devlet üzerinden nüfus müdürlüğü kısmında alt üst soy bilgisi sorgulama tuşuna basınca sistem aşağıdaki gibi bir bilgi notu veriyor. Alt üst soy ağacı sorgu sayfasında çıkan notta şunlar yazıyor :

"Talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt üst soy bigileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğuralanmış cep telefonu numaranız veya e posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. E poste ve cep telefonunuzu doğrulamak için bilgilendirme tercihlerini kullanabilirsiniz."

Soy ağacı öğrenme sistemi geçen hafta perşembe günü aktif edilmiş aşırı ilgi sebebiyle sistem kilitlenmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e- devlet portalındaki bölümden yapılan soy ağacı bilgi sorgulama sistemi yoğun çalışmalar sonunda ancak 1 haftada işler hale getirildi.

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