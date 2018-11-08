e-Devlet'te iki yeni hizmet daha!

e-Devlet'ten hayatı kolaylaştıracak iki yeni hizmet daha. Pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu bundan böyle e-Devlet'ten sorgulanabilecek.
www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu.
Buna göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sunulan hizmetlerden pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu sorgulama işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
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