e-Devlet'te iki yeni hizmet daha!

e-Devlet'ten hayatı kolaylaştıracak iki yeni hizmet daha. Pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu bundan böyle e-Devlet'ten sorgulanabilecek.



www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu.

Buna göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sunulan hizmetlerden pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu sorgulama işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.