e-devletin soy ağacı sistemi sanal alemin diline düştü

E-devlet'in yeni soy ağacı sorgulama özelliği ile 1800'lü yıllara kadar olan soyumuzu, nerelerden geldiğimizi öğrenebiliyoruz. Tabi ki bu uygulama büyük bir ilgi gördü ve site yoğun giriş sebebiyle kilitlendi. Geç saatlere kadar hiç kimsenin giremediği e devlet de sadece soy ağacı uygulaması değil girelemediğinden dolay neredeyse hiç bir işlem de yapılamadı. Twitter'ın mizahşörleri daha soy ağacını öğrenmeden site kendine gelene kadar mizahını çoktan yaptı. :)
E-devlet'in yeni soy ağacı sorgulama özelliği ile 1800'lü yıllara kadar olan soyumuzu, nerelerden geldiğimizi öğrenebiliyoruz. Tabi ki bu uygulama büyük bir ilgi gördü ve site yoğun giriş sebebiyle kilitlendi. Geç saatlere kadar hiç kimsenin giremediği e devlet de sadece soy ağacı uygulaması değil girelemediğinden dolay neredeyse hiç bir işlem de yapılamadı. Twitter'ın mizahşörleri daha soy ağacını öğrenmeden site kendine gelene kadar mizahını çoktan yaptı. :)
E-devlet'in yeni soy ağacı sorgulama özelliği ile 1800'lü yıllara kadar olan soyumuzu, nerelerden geldiğimizi öğrenebiliyoruz. Tabi ki bu uygulama büyük bir ilgi gördü ve site yoğun giriş sebebiyle kilitlendi. Geç saatlere kadar hiç kimsenin giremediği e devlet de sadece soy ağacı uygulaması değil girelemediğinden dolay neredeyse hiç bir işlem de yapılamadı. Twitter'ın mizahşörleri daha soy ağacını öğrenmeden site kendine gelene kadar mizahını çoktan yaptı. :)
E-devlet'in yeni soy ağacı sorgulama özelliği ile 1800'lü yıllara kadar olan soyumuzu, nerelerden geldiğimizi öğrenebiliyoruz. Tabi ki bu uygulama büyük bir ilgi gördü ve site yoğun giriş sebebiyle kilitlendi. Geç saatlere kadar hiç kimsenin giremediği e devlet de sadece soy ağacı uygulaması değil girelemediğinden dolay neredeyse hiç bir işlem de yapılamadı. Twitter'ın mizahşörleri daha soy ağacını öğrenmeden site kendine gelene kadar mizahını çoktan yaptı. :)
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