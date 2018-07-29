  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

E-devlet'de yeni dönem bugün başladı

E-devlet'de yeni dönem bugün başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bugün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet Kapısı kullanıcısı olan işitme engelli vatandaşlar, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabilecek" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-07-2018 10:26 - Güncelleme: 29-07-2018 10:26

Türkiye’deki yaklaşık 3 milyon işitme engellinin e-Devlet Kapısı hizmetlerinden daha etkin yararlanmaları amacıyla ‘e-Devlet’te Engel Yok’ projesinin hayata geçirilmişti. Proje kapsamında kurulan İşitme Engelli Çağrı Merkezi’nde karşılıklı görüntülü canlı destek ortamı üzerinden, yazı veya işaret dili kullanarak istek, öneri ve şikâyetlerini kolay bir şekilde ifade edebiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bugün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet Kapısı kullanıcısı olan işitme engelli vatandaşların, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabileceklerini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN E-devlet'de yeni dönem bugün başladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Temmuz 2018 10:43 Allah razı olsun ne diyelim elinizden geleni yapmaya çalışıyorsunuz. Boş durmak yok YOLA DEVAM..

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Mehmet Cahit Turhan
MEHMET CAHİT TURHAN KİMDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Cahit Turhan kimdir, aslen nereli? Cahit Turhan'ın memleketi, ailesi ile yaşamından kesitler içeren biyografisi: Cahit Turhan Kimdir? 9 Nisan 1960 Trabzon doğumlu olan Mehmet Cahit Turhan, 1981 yılında Karade

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro