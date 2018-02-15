e-Devlet soyağacı sorgulama sayfası açıldı

e-Devlet soyağacı sorgulama sistemi yenide aktif edildi. Vatandaşlar, e- devlet sistemine giriş yaparak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sayfasından sorgulama "alt- üst soy bilgisi" sorgulaması yapabilecek.

Soyağacı sorgulama sistemi dün gece yeniden aktif edildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e- devlet portalındaki bölümden sorgulama yapılabilecek.

Peki sistem nasıl çalışıyor. Alt- üst soy bilgisini sorgulamak isteyen vatandaşların öncelikle e- devlet sistemine giriş yapabilmeleri için giriş şifresine sahip olmaları gerekiyor. İlgili bölümden giriş yapıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sayfasından "e-devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" bölümünden "Alt- Üst Soy Bilgisi Sorgulama" bölümünü tıklayarak sorgulama yapılabilecek.

Genel Müdürlük, e-devlet üzerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bu kez istenilen bilgiler için randevu sistemi oluşturmuş. Buna göre istenilen bilgi, talep oluşturulduktan sonra kullanıcının e-mail adresine veya telefonuna mesaj yoluyla gönderilecek.

Sistem 1832 tarihine kadar soy bilgisi gösteriyor.