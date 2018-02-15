E-devlet soy ağacı öğrendi hayatının şokunu yaşadı ve...

Biliyorsunuz son günlerin tartışmasız en çok konuşulan konularından biri e-devlet'in çıkardığı soy ağacı öğrenme özeliği... Neler olmadı ki. e-devlet üzerinden 1800'lü yıllara kadar soy ağacının öğrenileceğinin açıklanmasının ardından belki de e-devlet yayınan açıldığından bu yana olan en çok giriş oranını aldı. Öyle ki e-devlet çöktü daha sonra ise sadece soy ağacı öğrenme özelliği durduruldu. Neyse ki farklı bir çözüm getirildi. Yine e-devlet üzerinden soy ağacınızı öğrenebiliyorsunuz ama önce başvuru yapmanız ve biraz beklemeniz gerekecek. Kimileri hala ulaşamadı soy ağacına. Ulaşanların ise ilk işi sosyal medyada bunu paylaşmak oldu. Ve ortaya öyle paylaşımlar çıktı ki, kimse kendini gülmekten alıkoyamadı. Ailesinin garip isimleri olanlardan, soyu hiç ummadığı yerlere dayananlara kadar binlerce kişi soy ağacı tweetlerini peşi sıra attı. Bizler de sizler için e-devlet soy ağacı öğrenme sonrası atılan paylaşımları derledik. Hepsi galerinin devamında.