E devlet şifresiyle askerlik yeri sorgulaması-2018

e devlet şifresiyle askerlik yeri sorgulaması nasıl olur, Mayıs ayı 98/2 celp dönemi askerlik yeri bilgileri MSB sayfasında asker adaylarının erişime açıldı. Askerlik yeri sorgulaması için adayların e devlet şifresi olması şart çünkü askerlik yerleri e devlet şifresi ile sorgulanabilecek. Peki e devlet şifresi nasıl alınır, kaç para?

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR: Askerlik yeri sorgulama işlemi için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekmektedir. e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" yazmak yeterlidir. Ardından çıkan ekranda askerlik yeri hakkında bilgiler görüntülenebilir.

Askerlik yerleri 2018 iş takviminde de belirtildiği gibi bugün açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) daha önce yayımladığı duyuruda Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 13 Nisan 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler’ ifadelerini kullanmıştı. Peki askerlik yerleri nereden açıklandı? 98/2 Mayıs celbi nasıl sorgulanır?

ASKERLİK YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Mayıs 2018 er celbinde sevke tabi olan yükümlüler;

a. E-Devlet'ten sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilir ve askere sevk belgelerini 03 Mayıs 2018 tarihine kadar alabilirler,

b. Askerlik Şubesi Başkanlıklarından ise 04 Mayıs 2018 tarihine kadar askere sevk belgelerini alabilirler.

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus kağıdı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet gibi belgelerden biriyle birlikte ülke içindeki PTT merkezleri ya da müdürlüklerine bizzat müracat ederek e-devletşifresini alabilir. PTT'den e-devlet şifresini alan vatandaslar, turkiye.gov.tr internet sitesini kullanarak e-devlet kapısına giriş yapabilir. Giriş yapmak için T.C Kimlik numarası ile birlikte e-devlet şifresini kutulara girerek "Gönder" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.

1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan

2. Banyo MalzemeleriŞampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.

3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...

4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.

5. İçlikAcemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.

6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi

7. Traş MalzemeleriTraş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.

8. SaatNöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.

9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell HizmetiAnkesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.

10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.

11. İğne iplik ve Çengelli iğneKıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.

12. Ortopedik tabanlık ve VatkaAyaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.

13. Askılık

14. Islak Mendil ve Selpak

15. Yara bandı ve Kulak tıkacı

16. Sivil GiysilerÇarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.

17. Bankamatik Kartı

18. Mantar Kremi