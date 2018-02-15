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e devlet şifremi unuttum tekrar nasıl şifre alırım?

e devlet şifremi unuttum tekrar nasıl şifre alırım?

E devlet şifremi unuttum nasıl tekrar alabilirim, ikinci kez e devlet şifresi almak ücretli mi ne kadar, e devlet şifremi nasıl sıfırlarım yenilerim soruları alt/üst soy sorgulama sayfası erişim açılınca merak konusu oldu. e devlet şifrenizi ikinci kez almak için denemeniz gereken 3 farklı yol var. İster PTT'ye gidebilir ister internetten yapabilir ya da 150 Devlet Kapısı hattını arayabilirsiniz.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 16:00 - Güncelleme: 15-02-2018 16:00

e devlet şifremi nası yenilerim, e devlet şifremi unuttum ikinci kez nasıl yeni e devlet şifresi alırım soruları binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. alt/üst sorgulama sayfasının yeniden erişime açılmasının ardından e devlet şifresi alma işlemi yeniden gündeme geldi. Peki edevlet şifre yenileme nasıl olur?

E DEVLET ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR: Daha önce e-Devlet şifresini almış olanlar ise uzun süre girmedikleri için e-Devlet şifresini unutmuş durumdalar. Bu yüzden de e-Devlet şifresini nasıl yenileyebileceklerini merak ediyorlar.

e-Devlet şifre yenileme işlemi için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz;

160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezi ile görüşmek,

PTT şubelerinden yeni şifre zarfı almak, (4 TL işlem ücreti)

Daha önceden cep telefonu onaylandıysa, cep telefonuna gelen SMS kodu ile şifre sıfırlamak,

Daha önceden e-posta onaylandıysa, e-posta adresine gelecek olan kod ile şifre sıfırlamak,

İnternet bankacılığı yoluyla müşterisi olduğunuz bankanın internet şubesi sayfasına giriş yaparak e-Devlet şifresine ihtiyaç duymadan e-Devlet'e giriş yapabilir ve şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısıysanız, bunlardan biri ile de sisteme giriş yaparak şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir.

Öte yandan yurt dışında yaşayan vatandaşlar da Elçilik ve Konsolosluk yardımıyla ücretsiz olarak e-Devlet şifresini temin edebilirler.

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