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E devlet hizmetleri neler 2018-Adalet Bakanlığı sorgulama

E devlet hizmetleri neler 2018-Adalet Bakanlığı sorgulama

E devlet hizmetleri neler, e devlet hizmetleri sorgulama hizmetleri neler ve e devlet hizmetlerinden nasıl yararlanırım sorularının tüm yanıtı haberimizde. E-Devlet sistemi gelişmeye devam ediyor. Vatandaşlar artık birçok yeni hizmetten daha yararlanabilme imkânı elde edebilecek. Bunlardan biri de Adalet Bakanlığı. e devlet şifresyile tüm adli işlerini kolayca yapabileceksiniz.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 15:30 - Güncelleme: 29-03-2018 15:30

e devlet hizmetleri neler 2018? Her gün yeni bir uygulama ile vatandaşların işi kolaylaştıran, sadece bir tıkla sadece dakikalar içinde hizmet dökümü yapmamızı sağlayan e devlet sistemi gelişmeye devam ediyor. Vatandaşlar artık birçok yeni hizmetten daha yararlanabilme imkânı elde edebilecek. Bu hizmetlerden biri de Adalet Bakanlığı.

Adalet Bakanlığı: Personel Genel Müdürlüğü Sınav Başvuruları, Hâkim ve Savcı Adaylığı Mülakat Başvurusu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) Hizmetleri, SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali, Veraset İlami Sorgulama, Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama

e-Devlet Nedir: e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.

e-Devlet Kapısı Nedir: e-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir. Kapı’nın amacı kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır.

e-Devlet Kapısı Nasıl Kullanılır: Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetlere aynı adresten alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

Entegre Elektronik Hizmet Nedir: Entegre elektronik hizmet, kamu kurumlarının verdiği elektronik hizmetlerden e-Devlet Kapısında entegre edilmiş ve tek bir kimlik doğrulamasıyla (şifre, elektronik imza, mobil imza) erişilebilen hizmetlerdir.

Kimlik Doğrulama Nedir: Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanmasıdır. Kimlik doğrulama için farklı araçlar kullanılabilir: Kullanıcı adı ve parola, e-posta ve parola vb. e-Devlet Kapısı, kimlik doğrulama için Kimlik numarası ve şifre, e-imza, mobil imza, T.C. Kimlik Kartı kullanır.

e-Devlet Kapısının Getirdiği Kolaylıklar Nelerdir: e-Devlet Kapısı; elektronik ortamdan sunulan kamu hizmetlerine tek bir adres (www.turkiye.gov.tr) üzerinden erişim imkanı sunmaktadır. Bizzat kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan kamu hizmetleri ile ilgili doğru ve güncel bilgilere ulaşma imkanı sağlamaktadır.

Kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile de sağlanabilmektedir. e-Devlet Kapısında tek bir kimlik doğrulaması sayesinde birçok hizmete ikinci bir kimlik doğrulamasına gerek duyulmadan erişilebilmektedir.

e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için(vergi, harç vb.) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu işlem Kapı üzerinden kolayca yapılabilmektedir. e-Devlet Kapısının amacı, tek bir adres üzerinden ve şifre, elektronik imza, mobil imza gibi kimlik doğrulama sistemleri ile güvenli bir şekilde kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza sunulmasıdır. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan elektronik hizmetlerde vatandaşlarımızca özel şifre, elektronik imza ve mobil elektronik imza gibi kimlik doğrulama araçları kullanıldığından, kişisel bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden sadece ilgili vatandaşlarımıza sunulmaktadır.

e-Devlet Kapısının en büyük faydası şifre ya da varsa e-imza ve mobil imza gibi kimlik doğrulama araçları kullanılarak elektronik hizmetlere erişim sağlanmasıdır. Bu yönüyle e-Devlet Kapısı sağlamış olduğu altyapıyla birçok başka ülke tarafından da örnek alınmaktadır.

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