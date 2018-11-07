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e-devlet bilirkişi başvuru raporu yapma ekranı açıldı-2018

e-devlet bilirkişi başvuru raporu yapma ekranı açıldı-2018

Bilirkişi başvuruları artık e-devlet üzerinden alınacak. 5 Kasım'dan itibaren başlayan başvuru süreci 30 Kasım’a kadar devam edecek. 22 Ocak 2019’da başvuruları kabul edilenler açıklanacak. Bilirkişi başvuru yapma sayfası UYAP Bilirkişi Portal Girişi'nden işlemlerinden yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 08:50 - Güncelleme: 07-11-2018 08:50

Bilirkişi başvuru yapma sayfası e-devlet üzerinden 5 Kasım'da açıldı. Bilirkişi başvuru yapma ekranı haberimizde. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı, bilirkişi kabulüne ilişkin duyuru yayımladı. Buna göre bilirkişi olmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Başvuru formları elektronik imza veya mobil imza ile imzalanacak. 5 Kasım'dan itibaren başlayan başvuru süreci 30 Kasım’a kadar devam edecek. 22 Ocak 2019’da başvuruları kabul edilenler açıklanacak.

Başvurular UYAP Bilirkişi Portal Girişi'nden yapılacak

Çözülmesi uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda görüşlerine başvurulacak bilirkişi adayları, e-Devlet’te Adalet Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler bölümünden elektronik imza veya mobil imza ile giriş yapacakları UYAP Bilirkişi Portal Girişi'nden işlemlerini gerçekleştirecek.

Yazılı başvurular kabul edilmeyecek: Sigorta, tıp, turizm, enerji ve mimarlık gibi 65 uzmanlık alanında bilirkişi alınacak. Adaylar, uzmanlık alanlarına göre aranacak nitelikler çerçevesinde değerlendirilecek. Yazılı posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamayacak. Bu şekilde yapılan başvurular reddedilecek. Başvurusu kabul edilenler 24 saat eğitim alacak.

Kağıt ve ıslak imza kullanılmayacak: Kamu hizmetlerinin elektronik ortama e-Devlet Kapısı Projesi ile taşınmasına dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konuyla ilgili şunları söyledi: “E-devlet uygulamaları, bürokratik süreçleri hızlandırırken vatandaşlara daha hızlı hizmet alma imkanı tanıyor. Devlete de kaynakları etkin kullanma olanağı sunuyor. E-imza ve mobil imza ile bireylerin kimlikleri güvenli bir şekilde doğrulanabiliyor.”

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