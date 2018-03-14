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e bordro maaş sorgulama Mart 2018- Maliye Bakanlığı sayfası

e bordro maaş sorgulama Mart 2018- Maliye Bakanlığı sayfası

Binlerce memur ve sözleşmeli personel yarın yani 15 Mart perşembe günü 2018 Mart ayı maaşını alacak. 2018 ylının ilk yarısında derecesine ve kıdemine göre zam alan memurlar e bordro ile mart zamlarını görebilirler. Maliye Bakanlığı tarafından hizmete sunulan e-bordro görüntüleme sistemi erişime açıldı. Memurlar ve kamu çalışanları www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama adresinden T.C şifreniz ve memuriyet sicil numaranız ile 2018 mart ayı maaş bordrolarını sorgulayabilirler.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 08:30 - Güncelleme: 14-03-2018 08:30

Mart ayı maaş bordrosu sorgulama ekranı Maliye Bakanlığı internet sayfasında erişime açıldı. Binlerce memur ve kamu görevlisi Mart ayı maaşını görmek için  Maliye Bakanlığı'nın e bordro uygulamasını kulanıyor. E devlet şifresi ile giriş yapılan e bordro sayfası maaş dökümü bilgilerine www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. E bordro sistemininden 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilliyor. 4(C'li çalışanlar bu uygulamadan yararlanamıyor.

E BORDRO SİSTEMİ NASIL AÇILIR: Çok basit olan bu uygulama için sadece e-devlet şifresi ve kimlik numarası gereklidir. E-bordro maaş sorgulama bilgisi almak için PTT'ye gidip 2 TL karşılığında şifre alabilirsiniz. Aldığınız şifre ile 'www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama' adresine girerek işlem yapabilirsiniz. TC kimlik no ile şifrenizi girdikten sonra tüm işlemlerinizi halletmek için tek bir tıklama yetiyor.

MART AYI MAAŞ BORDROSU: "Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir. E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

MART AYI MAAŞ BORDROSU İÇİN TIKLAYIN

E BORDRO SORGULAMA NASIL YAPILIR: Öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekir. E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra E-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin.

MALİYE BAKANLIĞI E BORDRO UYARISI: Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.

Not: İş Bankasında interaktif hesabı bulunanlar e-devlet şifreleri olmadan da interaktif hesaplarına giriş yaptıktan sonra e-devlet linkine tıklayarak e-devlet kapısına geçiş yapabilirler.

BARKODLU BORDRO YAZDIRMAK İÇİN; PTT’den alacağınız e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki e-Bordro Sorgulama sayfasına giriş yapınız.
Giriş ekranından bordro almak istediğiniz ay ve yılı seçerek maaş bordronuzu görüntüleyiniz.
Bordronuzu görüntüledikten sonra, bordro ekranının sağ üstündeki [Bordro Görüntüle (Pdf)] tuşuna basınız
Yeni açılan ekrandaki [Barkodlu Belge Oluştur] tuşuna basınız.
Yeni açılan ekrandaki bilgilendirme metnini okuyup kabul ediniz.
Yeni açılan ekrandaki [Dosya İndir] butonuna basarak bordronuzu bilgisayarınıza indiriniz.
İndirdiğiniz barkodlu belgeyi yazdırınız.

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