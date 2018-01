E-5 Otoyolunda şoke eden görüntüler canlarını hiçe saydılar

E-5 Otoyolu Gebze Mevkii'nde 3 kişilik bir ailenin kamyon kasasında atla birlikte yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara saniye saniye yansıdı. Küçük çocuklarıyla birlikte kamyon kasasındaki atla trafiğe çıkan aile hem kendi hayatlarını hem de trafikteki sürücülerin canını hiçe saydı. Kamyon kasasındaki at hareketli haliyle dikkat çekerken ailenin umursamaz hali şok etti. Olası bir hamleyle trafiğin içine dalması an meselesi olan at tehlikeye davetiye çıkardı. Hem ailesinin hem de atın canını hiçe sayan sürücünün yolculuğu ise kameralarca kaydedildi. Görüntülerde aile sandalyede otururken atın herhangi bir yere bağlı olmadığı da görülüyor.

