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Dyo boyaları üretime ara veriyor! Gerekçe ekonomik sıkıntı...

Dyo boyaları üretime ara veriyor! Gerekçe ekonomik sıkıntı...

Türkiye'nin en köklü boya fabrikalarından Dyo Boya, ekonomik gerekçelerle üretime 5 gün ara verecek. 1061 kişinin istihdam edildiği Dyo Boya'nın 3'ü Türkiye'de olmak üzere toplam 6 üretim tesisi bulunuyor.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 14:44 - Güncelleme: 28-10-2018 14:44

YAŞAR Topluluğu Boya Grubu çatısı altında bulunan Dyo Boya, inşaat sektöründeki gelişmeler nedeniyle Dilovası fabrikasında üretime kasım ayında toplam 5 gün ara vereceğini duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "İnşaat boyaları pazarındaki gelişmelere bağlı olarak optimum üretim planlamamız gereği Şirketimiz Dilovası fabrikasında inşaat ünitesinde kasım ayında farklı günlerde toplam 5 iş günü faaliyet ara verilecektir. İlgili durum yalnızca şirketimizin inşaat boyaları iş ünitesine ilişkin olup diğer tüm boya alt segmentlerinde faaliyetler kesintisiz devam etmektedir" denildi. 

Açıklamada 5 günlük molanın şirketin toplam üretimine ve satışlarına ve önemli bir etkisinin beklenmediği ifade edildi.

Türkiye boya sektörünün en büyüklerinden biri olan Dyo Boya, 40'dan fazla ülkeye de ihracat yapıyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Dyo Boya, toplam 1.061 kişi istihdam ediyor. Şirketin yurt içinde Kocaeli Dilovası, İzmir Çiğli ve Manisa Turgutlu'da üç üretim tesisi bulunuyor.

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