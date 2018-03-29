Düziçi Belediyesi görevlilerinden skandal görüntüler

Osmaniye'ye bağlı Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşu her yıl 28 Mart'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ancak bu yıl diğer yıllardan biraz farklıydı. Belediye binası önünde defalarca silahlarını ateşleyen belediye görevlileri ve zabıtalar halka büyük panik yaşattı.

MESKUN MAHALDE ATEŞ ETTİLER: Bir vatandaş “çatışma çıktı sandık evlere kaçtık” derken, bir başka vatandaş da “Silah atılan belediyenin karşısı kaymakamlık, 200 metre yanında Emniyet Müdürlüğü var. Kimse gelip ne oluyor demedi” diye tepki gösterdi.

ÖNCE KORUMALAR SONRA ZABITALAR SIKTI: Görüntülerde ilk olarak koruma oldukları anlaşılan belediye görevlileri silahlarını sıkıyor. Ardından bir korumanın silahını alan zabıta memuru kurşun yağdırıyor. Tüm bunlar yaşanırken de belediyenin takım elbiseli personeli davul zurna eşliğinde halay çekiyor.