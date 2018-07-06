Düzenli bir uyku için dikkat etmeniz gereken 5 altın kural

Düzenli bir uyku için ne yapmalıyız? Düzenli uyku için yapılması gerekenler arasında ilk sırada hijyen yer alıyor. Uyku hijyeni kaliteli bir uyku için gerekli şartların oluşmasını sağlayan kurallara deniyor. İşte düzenli uyku nasıl olmalı sorusuna cevap 5 altın kural

İyi bir uyku yalnızca beyin için değil vücuttaki diğer tüm organ için oldukça önemlidir. Uzmanlar sağlıklı bir uyku olmadığında vücuttaki tüm sistemlerde bozuklukların meydana geldiğini belirtiyor. Uzun süreli kalitesiz uyku düzeni ve özellikle uyku apnesi gibi oksijen düşüklüğüne neden olan durumlar hipertansiyon ve kalp hastalıklarına neden olabilir. Bu durum fark edilmez ve tedavi edilmezse kalp ve akciğer yetmezliği hatta ani ölümlerle sonuçlanabilir. Twitter

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Sağlıklı bir uyku için uyku hijyeninin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Öncelikle uyku saatleri bir düzene oturtulmalı ve tatiller de dahil olmak üzere aynı saatlerde yatıp kalkılmalı” dedi. Uyku süresi ihtiyacının kişiden kişiye göre değiştiğini ve uzun uykucular ya da kısa uyuyanlar gibi bir ayrım olmakla birlikte en az 6-7 saatlik bir uykunun gerekli olduğunu belirten Prof. Kütükçü, sağlıklı bir uyku için şu önerilerde bulundu: Twitter

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1- Yatak odası serin ve karanlık olmalı. Twitter

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