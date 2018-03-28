Düzce'de okullar tatil mi 28 Mart Valilik kararı

Düzce'de okulllar tatil mi, Düzce Valiliği tatil kararı haberimizde. Düzce'nin Gölyaka içesi bugün 3.5 şiddetindeki depremler ard arda sallandı. Bölgede büyük panik ve korku yaşandı. Bunun üzerine Düzce valiliği Gölyaka ilçesindeki okulları bugün yani 28 Mart Çarşamba günü tatil edildiğini duyurdu.

DÜZCE'DE DEPREM: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.55'te merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler köyü olan 3.5 büyüklüğünde, 8.6 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.

Düzce Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremler sonrası okulların tatil edildiğini açıkladı. Velilerin yaşadığı korkuyla çocuklarını okuldan alması üzerine sağlıklı eğitim verilemeyeceği düşünülerek okullar bugün için tatil edildiği ifade edildi.

Bu arada, depremin herhangi bir hasara neden olmadığı ve okulların depreme karşı dayanıklı olduğu belirtildi.