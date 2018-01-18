Düzce'de hava çok kötü meteorolojiden alarm geldi

Meteorolojiden arka arkaya 16 alarm geldi ve Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Muş, Bingöl, Elazığ, Urfa, Malatya, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Osmaniye, Maraş illeri uyarıldı. 7 ilde kuvvetli kar yağışı beklenirken diğer illerde çok kuvvetli yağmur görülecek. Şiddetli yağış beklenen iller Urfa, Malatya, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Osmaniye, Maraş olarak duyuruldu.
DÜZCE HAVA DURUMU : Bugün kuvvetli yağış beklenen 9 ilden biri de Düzce oldu.Meteorolojinin Düzce hava durumu alarmı şu şekilde geçti: 'Bugün Düzce çevrelerinde görülecek yağışların Kaynaşlı, Gölyaka, Yığılca ve Çilimli ilçelerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) olarak meydana geleceği tahmin edildiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Düzce hava durumu tahminini alarmla duyuran meteoroloji 5 günlük raporu da yayınladı. İşte Düzce hava durumu tahmini;
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