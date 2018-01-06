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Düzce İl Jandarma Komutanı itirafçı oldu

Düzce İl Jandarma Komutanı itirafçı oldu

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Düzce eski İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir, itirafçı olarak ''Samanyolu okullarında sohbet dinliyorduk'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 08:57 - Güncelleme: 06-01-2018 08:57

FETÖ/PDY'nin mahrem imamlar yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Düzce İl Jandarma Komutanı olan Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir itirafçı oldu.

ÖRGÜTLE OLAN BAĞINI REDDETMİŞTİ: Jandarma Genel Komutanlığı'nda, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamlar' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Düzce İl Jandarma Komutanı olan Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir, örgüt imamlarınca tedbir olarak ankesörlü telefondan aranan isimlerden olduğu gerekçesiyle geçen 22 Aralık'ta gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ilk sorgusunda, örgütle olan bağını reddeden Yılmaz Özdemir, örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlardan yaptığı görüşmelerin sorulması üzerine itirafçı oldu.

''SAMANYOLU OKULLARINA GİDİP SOHBET DİNLİYORDUK'': Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Özdemir, ifadesinde özetle şunları söyledi:

"Bu yapıyla ilk defa 1991 yılında Ankara'da askeri okuldan arkadaşım olan H.K. aracılığıyla tanıştım. Beraber Samanyolu okullarına gidip sohbet dinliyorduk. Bu yapıya dini ve manevi duygular ile katıldım. Sabit hat görüşmelerini, ismini Nail olarak bildiğim şahıs ile yaptım. Bu şahıs bir dershanede öğretmendir. Ancak tanıştığım 2015 yılında, öğretmenlik yapmıyordu. Eşinin optik dükkânı vardı ve beraber bu işi yapıyorlardı. Nail ile beni Konya'da görev yaptığım dönemde, ismini Mehmet Hoca olarak bildiğim öğretmen şahıs tanıştırdı. Mehmet Hoca bana, 'Ankara'da seninle ilgilenecek kişi Nail Hoca'dır' dedi. Ankara'da göreve başladıktan sonra, Nail ile 3 defa yüz yüze görüştüm, güncel konulardan konuştuk. Bana işimle ilgili herhangi bir talimat ya da telkinde bulunmadı. Kasım 2015'te son kez görüştüğümüzde beni bir daha aramamasını söyledim. Bu tarihten sonra bir daha görüşmedim."

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