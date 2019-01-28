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Düz Dünyacılar atağa geçti bilim merkezi kuracaklar

Düz Dünyacılar atağa geçti bilim merkezi kuracaklar

ADANA’da geçtiğimiz yıl kurulan ve dünyanın yuvarlak olmadığını savunan Düz Dünya Derneği kurucusu ve başkanı Doğukan Özkan, teorilerini ispatlamak amacıyla bir bilim merkezi kuracaklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 12:27 - Güncelleme: 28-01-2019 12:27

ADANA’da yer alan Düz Dünya Derneği'nin Başkanı Doğukan Özkan ile bazı fanatikleri tarafından kurulan Düz Dünya Derneği 1'inci yaşını kutladı.

Dernek, dünyanın küre, geoid ya da yuvarlak olmadığını savunuyor. Seyhan ilçesindeki Tepebağ Mahallesi’nde bulunan dernek ofisinin tabelası önünde vatandaşların bol bol fotoğraf çektirdiğini belirten Özkan, daha büyük bir binaya taşınıp, bir bilim merkezi kuracaklarını söyledi.

MARKA OLACAK
Düz Dünya Teorisi’ni daha da ciddileştirmek adına “Düz Dünya” adı için marka patent başvurusu yaptıklarını kaydeden Özkan, şu ifadeleri kullandı:  “Yaklaşık iki ay sonra süreç belli olacak. Düz Dünya ismi marka olacak. İnsanlar konferanslar düzenlememizi istiyor. Teorimize ilgi gösterip dinleyenler de var, dalga geçenler de. Sadece Adana değil  Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlerden de çok sayıda mesaj alıyoruz, yoğun ilgi var. Yapılacaklar listemiz hazır. Çok yakında otellerde Düz Dünya Teorisi’ni anlatacağımız konferanslar vereceğiz”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2019 12:39 bu tiplermi kuracakmış?

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