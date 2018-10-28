Duygusal kinesiyoloji nedir kas testi nasıl yapılır?

İletişim ve ilişki uzmanı Hande Akın Duygusal kinesiyolojiyi şu şekilde anlattı:

"Duygusal kinesiyoloji danışanlarımla uyguladığım tekniklerden bir tanesidir. Bir kast testi demektir.Bedenimizde bütün cevaplarımız gizli kas testi yani kinesiyoloji aracılığıyla kendimize sorduğumuz sorulara bedenimiz cevap verir. Bazen bunu kolumuzu kullanarak yapabiliriz, bazen iki parmağımızı evet hayır cümlesi olarak kullanabiliriz. Örnek vermek gerekirse ben işimde terfi etmek istiyorum ama bir türlü bu isteğimi gerçekleştiremiyorum dediğinizde biz sorarız. Gerçekten işte terfi etmek istiyor musun?

Eğer parmaklar sıkı sıkıya birbirine kilitleniyorsa bu evet anlamındadır. İki parmağı ben açmaya çalıştığımda kolayca açılıyorsa bu hayır anlamındadır. Danışanlarımızın şaşırdığı nokta budur. Kendilerinin herhangi bir şeyi çok istediklerini söylerlerken parmakları kolayca açıldığında aslında beden bunu istemediğini söyler. İstememesinin ardında ya bir korku ya da bir duygu vardır. Duygusal kinesiyoloji buradaki duygu ve korkunun fark edilip çözümlenmesiyle ilgilidir. O zaman terfiniz de büyük olasılıkla gerçekleşebilir."