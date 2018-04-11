Duygu Sarışın kimdir kızına bakın babası kimmiş

Duygu Sarışın kimdir, aslen nereli, Çağatay Ulusoy ile aşk mı yaşıyor soruları magazin basınının gündeminde. Hayatımıza ilk olarak İçerde dizisi ile giren Duygu Sarışın, asıl bombayı Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki pitales hocası Burcu karakteriyle patlattı. Dizinin ilk bölümlerinde dikkat çeken Duygu Sarışın'ın hayatı araştırılmaya başladı. İçerde dizisinde Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Duygu Sarışın'ın adı tekrar eski aşkı Çağatay Ulusoy ile anılmaya başladı. Peki eski aşk yeniden mi alevlendi? Bu konuda şu ana kadar iki tarafda yeni bir açıklama yapmadı.

DUYGU SARIŞIN KİMDİR: Duygu Sarışın 24 Kasım 1987 İzmir doğumlu. 1.70 boyunda ve 56 kilo olan Duygu Sarışın, Yay burcu, gözleri kahverengi.Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü’nde dersler alan Duygu Sarışın, İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. 2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım attı. İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol aldı.

ROL ALDIĞI PROJELER: 2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım atmış; İçerde, İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol almıştır.

Star Tv’de yayınlanan; kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar, Hayal Köseoğlu, ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosunda yer almakta ve Burcu karakterini canlandırmaktadır.