Duygu Sarışın Çağatay'ın kapısına gitti!

Eylem İpek Şafak, Benden Duymuş Olmayın köşesinde ünlü çiftin nasıl barıştığını yazdı. İşte o yazı:
''Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın barıştı. Barışma için ilk adımı Duygu Sarışın atmış. 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde rol alan oyuncu, ayrılık canına tak edince Çağatay Ulusoy’un kapısına gitmiş.
Günlerini set, ev ve Gizli Kalsın’da geçiren Çağatay Ulusoy’u bulmak, Duygu Sarışın için pek zor olmamış. Aradaki buzlar da böylece erimiş.''
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