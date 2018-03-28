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Duygu Sakuçoğlu kimdir ablası Eliz Sakuçoğlu erkek halini paylaştı

Duygu Sakuçoğlu kimdir ablası Eliz Sakuçoğlu erkek halini paylaştı

Duygu Sakuçoğlu kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerin olaylı ismi Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi olan Duygu Sakuçoğlu ameliyatla erkek oldu.Duygu Sakuçoğlu'nun yeni adı Poyraz oldu. En büyük hayalim buydu diyen Duygu Sakuçoğlu erkek Poyraz halinin ilk fotoğraflarını instagrama koydu. Poyraz Sakuçoğlu'na en büyük destek ise Eliz Sakuçoğlu'ndan geldi.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 12:20 - Güncelleme: 28-03-2018 14:00

Duygu Sakuçoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Duygu Sakuçoğlu neden erkek oldu soruları merak konusu oldu. Stilist Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi olan Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek oldu. Bu zorlu süreçte en çok ablasından destek aldığını söyleyen Duygu Sakuçoğlu instagram hesabına yeni halini 'erkek Poyraz'ın yeni hallerini koydu. Verdiği röportaj ile şimşekleri üzerine çeken ablası Eliz Sakuçoğlu ise bu haberi instagrama koyduğu Hoşgeldin Poyraz paylaşımıyla duyurdu.

Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet değiştirip erkek olması Türkiye’de çok konuşulmuştu. Şimdi ise Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşi stilist Duygu Sakuçoğlu, cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu ve adını Poyraz Sakuçoğlu olarak değiştirdi.

EN BÜYÜK DESTEK ABLASINDAN: Geçirdiği operasyonlardan sonra hormon tedavisi gören Poyraz Sakuçoğlu en büyük desteği ablasından gördü.Soyal medya hesabından 'Hoşgeldin Poyraz' paylaşımında bulunan Sakuçoğlu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Poyraz Sakuçoğlu, instagram'da yayınladığı fotoğrafa, şunları yazdı:

EN BÜYÜK HAYALİMDİ: Bir yıl önce yaşamak istediğim hayatı yaşamak için bir karar aldım. Bu da cinsiyetimi değiştirmek demekti. Bu tarz değişiklikler başka türlü yaşayamamaktan dolayı yüzleşmekten geldi. Son 12 ay içimi dışımla aynı hale getirmekle geçti. Erkek olarak hikayem her zaman içimde olan ve süregelen bir durumdu ama şimdi gerçek cinsiyetimi yaşayabiliyorum. Bu taze bir başlangıç"

"Hayatımdaki yeni bölüm yazılmayı bekliyor. Yeni sorular sorulacak, benimsenecek ve sevilecek. Yanıtlar keşfedilmeye devam edecek ve bu değişim sürecinde kendini keşfetmek ve keyif almak olacak"



Duygu Sakuçoğlu Instagram'daki ismini de Poyraz Duygu Sakuçoğlu olarak değiştirdi.


Eliz Sakuçoğlu ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyaya yeniden gelecek olsaydım; Allah'ımdan yine aynı anneyi, yine aynı babayı ve yine aynı kardeşi dilerdim" mesajı verdi.

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