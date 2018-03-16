Duvardaki koca pitonu fark edebildiniz mi onlar fark edemedi

Tayland’ın Başkenti Bangkok’ta duvardan garip sesler geldiğini duyan şahıs sesin bir yılana ait olduğunu anlayınca neye uğradığını şaşırdı. Ama şöyle bir sorunda vardı. Ortalarda herhangi bir yılan görünmüyordu. Sesin bir yılana ait olduğunu anlayan ev sahibi, çekiçle alçı levhayı kırmaya başladı. Bu arada ekiplere de haber verildi.
Eve gelen ekipler, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki piton bir demir parçasıyla saklandığı yerden çıkardı. Yağmurdan korunmak için duvardaki bir boşluktan içeri girdiği düşünülen yılan, çuvala konuldu ve ardından doğaya salındı.
Eve gelen ekipler, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki piton bir demir parçasıyla saklandığı yerden çıkardı. Yağmurdan korunmak için duvardaki bir boşluktan içeri girdiği düşünülen yılan, çuvala konuldu ve ardından doğaya salındı.
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