Duvardaki koca pitonu fark edebildiniz mi onlar fark edemedi

Tayland’ın Başkenti Bangkok’ta duvardan garip sesler geldiğini duyan şahıs sesin bir yılana ait olduğunu anlayınca neye uğradığını şaşırdı. Ama şöyle bir sorunda vardı. Ortalarda herhangi bir yılan görünmüyordu. Sesin bir yılana ait olduğunu anlayan ev sahibi, çekiçle alçı levhayı kırmaya başladı. Bu arada ekiplere de haber verildi.





