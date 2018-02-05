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Düşürülen Rus uçağının pilotuyla ilgili bomba görüntü

Düşürülen Rus uçağının pilotuyla ilgili bomba görüntü

İdlib'te üşürülen Rus uçağının pilotu ile militanlar arasındaki son çatışmaya ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı. Pilot militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçurdu. Rus Savunma Bakanlığı iddiayı doğruladı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 13:48 - Güncelleme: 05-02-2018 14:24

SURİYE'nin İdlib kentinde Heyet Tahrir el Şam'ın düşürdüğü Rus Su-25 uçağının pilotunun, paraşütle atladıktan sonraki anlarına ait olduğu iddia edilen bir video yayınlandı. Videoda pilotun düştüğü yerde militanlarla arasındaki çatışma görülüyor. İddiaya göre, pilot militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçuruyor. Rusya Savunma Bakanlığı iddiayı doğrulayıp, pilot Binbaşı Roman Filipov'a 'kahramanlık nişanı' verildiğini duyurdu. 

Telegram'daki 'Directorate 4' isimli kanalda, düşürülen Rus Su-25 uçağının pilotu ile militanlar arasındaki çatışma anlarına dair olduğu iddia edilen bir video yayınlandı. Videoda militanların silahları ile pilota doğru koşup etrafını sardığı görülüyor. Silah seslerinin ardındansa bir patlama duyuluyor ve duman yükseliyor.

 RT: 'BİZİM ÇOCUKLAR İÇİN' DİYE BAĞIRDI: Kanala göre, Rus pilot ateş ederek karşı koymaya çalıştığı militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçuruyor. Russia Today'in (RT) haberine göre ise patlamadan önce pilot Rusça olarak "Bu bizim çocuklar için!" ifadelerini kullandı. 

İşte o görüntü...

Rusya Savunma Bakanlığı da pilotun kendini havaya uçurduğunu doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İdlib'de cihatçı bir grup tarafından düşürülen Su-25 tipi Rus uçağının pilotu Binbaşı Roman Filipov, "Kendini paraşütle fırlatıp Tel Debes isimli yerleşim yerine inince, hayatının son anlarında, karşısındakilere göre çok daha sıradan olarak tanımlanabilecek silahlar ile adil olmayan bir savaş verdi fakat yine de militanların kendisine yaklaşmasına izin vermedi." 

Bakanlık'ın açıklamasında, "Filipov ağır yaralı bir şekilde çevresi militanlar tarafından sarılınca ve onlarla arasında sadece birkaç on metre kalınca kendisini el bombası ile havaya uçurdu" diye devam edildi.

FİLİPOV'A RUSYA KAHRAMANI NİŞANI VERİLDİ

Açıklamada ayrıca, Filipov'un kendini paraşütle fırlatmadan önce son ana kadar uçağı havada tutmaya çalıştığı ve uçağa füze ile saldırıldığını komuta merkezine iletebilecek kadar zaman bulduğu kaydedildi. Diğer taraftan Bakanlık yetkilileri, Filipov'a ölümünün ardından Rusya Kahramanı nişanı verildiğini belirtti. Evli olan Filipov dört yaşında bir kız çocuğu babasıydı.

 

Suriye'nin İdlib kentinde Fetih el Şam'ın (Eski adıyla El Nusra) içerisindeki Heyet Tahrir el Şam örgütü cumartesi günü Rus Su-25 uçağını düşürmüştü. Uçağın vurulmasının ardından paraşütle atlayan pilot, indiği yerde militanlarla girdiği çatışmada ölmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı, pilotun ölümünü doğrulamış ayrıca  El Nusra kontrolündeki bölgeye operasyon gerçekleştirerek en az 30 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu. Ön belirlemeye göre, Rus savaş uçağı MANPAD olarak bilinen taşınabilir hava savunma sistemiyle vuruldu.

CENAZEYE ULAŞILMAYA ALIŞILIYOR: Rusya'nın Çernigov bölgesinden kaynaklar pilotun adının Roman Filippov olduğunu ve Primorskiy bölgesinde görev yaptığını aktardı. Ailesinin de Primorskiy bölgesinde olduğu belirtilen Filippov'un cenaze işlemlerinin yarın yapılması bekleniyor. Şimdilik Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin sorumlusu Türkiye ile pilotun cenazesinin yurda döndürülmesi üzerinde çalışıyor.

'YIKICI BİR HABER': Konuyla ilgili açıklama yapan Primorskiy Bölge Valisi Andrey Tarasenko "Haberler bölge sakinlerimiz için çok yıkıcı oldu. Roman Filippov görevi ve hayatı Vladivostok ve Primorye yakından bağlantılı bir subaydı. Rus havacılığının yıldızlarından, onurlu ve korkusuz biriydi. Askerlik görevini hem Rusya hem de yurtdışında bağlılıkla yerine getiriyordu" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2018 14:33 Davutoğlu iyi çocuklar demişti

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